„Azt tapasztaljuk, hogy Bíró László pontosan ismeri az itt élőket”

Elindult a kampány Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszaújváros központú, 6. választókerületében. A februári, dunaújvárosi időközi választáshoz hasonlóan az ellenzék egy közös, jobbikos jelöltet támogat. A bíróság azonban még mindig nem jegyezte be a nyilvántartásba a Jobbik januárban megválasztott elnökének, Jakab Péternek képviseleti jogosultságát, a jogi hercehurca miatt pedig a Fidesz megtámadta Bíró László jelölését. Tiszaújvárosban jártunk, ahol a pártelnök és az ellenzéki jelölt mellett helyieket is sikerült megszólaltatnunk.

Alfahír: Számított a Nemzeti Választási Bizottság döntésére?

Jakab Péter: Igen. Az NVB ugyanis politikai testület, így tehát szakmai döntés helyett politikai döntést hozott. A Jobbik a maximális szakmaisággal készült, még akkor is, ha az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a Nemzeti Választási Bizottság politikai alapon hozza meg döntéseit. Ha jogi, szakmai érvek számítottak volna, akkor a Jobbik alapvetése ebben az ügyben kikezdhetetlen. Ez ugyanis azt bizonyította volna, hogy a Jobbik legitim módon indítja Bíró Lászlót mint közös ellenzéki jelöltet, hiszen az aláírásra jogosultak között ott van az én nevem és Gyöngyösi Mártoné is. Tekintettel arra, hogy július 7-én a Fővárosi Törvényszék kiállította azt a végzést, amely kimondja, hogy mi vagyunk a Jobbik képviselői, s így aláírásra is jogosultak, ráadásul fellebbezés sem érkezett, ezért július 25-i hatállyal ennek a végzésnek jogerőre kellett volna emelkednie. A Fővárosi Törvényszék azonban elfelejtette jogerőre emelni ezt a végzést, ezért az NVB úgymond feltette a kezét, és azt mondja, hogy hivatalosan nincs aláírási jogunk, így a Jobbik nem indíthat jelöltet Bíró László személyében. Ez nem más, mint a választói jog lábbal tiprása, az esélyegyenlőség megsértése, mivel Bíró László így nem tud rendes kampányt folytatni, ellentétben a fideszes jelölttel, aki közben megkap minden segítséget pénzben és opcióban is. Ezért nyújtunk ma be előterjesztést a Kúriához, a testületnek pedig három napja van a döntés meghozatalára.

Alfahír: Az NVB végül 6-5 arányban döntött. Ha így nézzük, akkor a jogi út akár biztató lehet az indulást illetően, mivel a Kúria egy jogi és nem politikai alapon létrehozott testület.

Bíró László: Nyilván nem lehet megelőlegezni egy ilyen döntést, de meglepődnék, ha a Fidesz kezdeményezése a Kúrián nem vérezne el. Én egyébként is inkább úgy vélem, a Fidesz most a közvélemény-kutatási adatokra vár. Ahogy azt korábban is mondtam, nagyon sokan biztatnak, az utóbbi napokban pedig még annál is többen mondták, hogy nem szabad feladni, folytatni kell a kampányunkat, mert bíznak bennem.

Alfahír: A hozzászólások alapján sokan gondolják úgy, hogy a Fidesz adminisztratív, illetve jogi gáncsoskodása kontraproduktívvá vált, és a Jobbik jelöltjének a támogatását eredményezi. Erre korábban volt is példa, amikor a kormánypárt média- és politikai eszközökkel próbálta lejáratni az ellenzéket, az eredmény pedig az önkormányzati választáson a Fidesz vereségét mutatta a nagyvárosokban.

B. L.: Ennek jelei már most látszanak. Többen jöttek oda hozzám az elmúlt napokban azzal, hogy ez a kormányzati hozzáállás már elfogadhatatlan. Én pedig mindentől függetlenül mélységesen elítélek minden olyan, a jogállamiságot sértő döntést, mint amit az NVB is meghozott.

Alfahír: Politikai értelemben ez a helyzet hogyan érinti az ellenzék többi támogató pártját?

J. P.: Azt tapasztalom, hogy ez egyfajta próbája is az egységnek, és az ellenzéki pártok egyelőre jól vizsgáznak. Senkinek nem fordult meg a fejében, hogy esetleg meginog a Fidesz által felállított nehézségek ellenére sem. Az ellenzéki pártok is látják, hogy most kell az asztalra csapni, amikor a kormány már a választói jog megsértését sem tartja elképzelhetetlennek akkor, amikor egy olyan erős jelölttel állnak szemben, mint most Bíró László.

Bíró László: Számos eddigi Fidesz-szavazó is azt mondta most, hogy „eddig és ne tovább" A Fidesz a 2019-es önkormányzati választás óta nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, ha az ellenzék összefog - mutatott rá Jakab Péter, a Jobbik elnöke keddi, tiszaújvárosi sajtótájékoztatóján. Úgy látja, ilyen esetben a kormánypártoknak édeskevés a szavazatvásárlás, édeskevés a fenyegetőzés, édeskevés a hazudozás és a lejárató kampány.

A választókerületben egyébként már elindult az aláírásgyűjtés, Bírónál is gyűlnek a támogató szignók. „Én csak ma reggel tudtam meg, hogy az NVB helyt adva a Fidesz óvásának megtagadta Bíró László jelöltségét” – mondta érdeklődésünkre Lakatos Attila.

Azt hiszem, ilyenre még nem is volt példa Magyarországon, de akkor is jobb jelöltnek tartom, mint Koncz Zsófiát, aki szerintem csak az elhunyt édesapja miatt esélyes

– tette hozzá.

Hogy a pitiáner jogi gáncsoskodás mennyire nem tetszik a helyieknek, azt egy másik támogató választó is megerősítette. „Nem hinném, hogy ezzel a hozzáállással a Fidesz nyerhet Borsodban” – szögezte le.

Mi itt azt tapasztaljuk, hogy Bíró László pontosan ismeri az itt élőket.

– mesélte. – „Hiába kérdeztem a Fidesz standján, hogy mit tudhat az itt élőkről Koncz Zsófia, aki mostanáig Amerikában élt, de csak sablonos demagóg válaszokat kaptam. Még azt sem tudták pontosan megmondani, hogy milyen programmal állnak elő a kampányukban”.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületében október 11-én tartanak időközi országgyűlési választást. A voksoláson dől el, hogy ellenzéki jelölt nyeri el a megüresedett parlamenti mandátumot, megdöntve ezzel a Fidesz kétharmadát, vagy a néhai fideszes képviselő lánya ülhet be az Országgyűlésbe.