Bezár egy gödöllői magániskola

Gimnázium volt, de emellett ápolói képzést is adott diákjainak a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium, mely kedden Facebook-oldalán Galgóczi Ferenc fenntartó aláírásával közölte, támogatáscsökkenés miatt nem tudja elkezdeni az új tanévet.

A HVG telefonos érdeklődésére Galgóczi azt közölte, minden évben szerződést kötöttek a minisztériummal, aki vállalta, hogy az állami feladat átvállalásáért cserébe támogatást nyújt az iskolának. A fenntartó szerint

jó ideje próbálják a magániskolákat ellehetetleníteni,

őket gazdaságilag most sikerült. Hangsúlyozta, felelőtlenség lenne támogatás nélkül elkezdeni a tanévet, mert ha év közben kell bezárniuk, a diákjaikat nehezen veszik át más intézmények,

hiszen úgy nem jár utánuk állami támogatás.

A portál azt írja, a diákok már kilépőpapírjaikért és bent maradt dolgaikért mentek be, de nagy a bizonytalanság körükben is. Az iskola felvette a kapcsolatot a környező intézményekkel, hogy a szeptember 1-jei iskolakezdésig találjanak nekik helyet. A szülők ugyancsak kereshetnek gyermekeiknek új iskolát.

Az Index viszont három évvel ezelőtt, a CEU-val kapcsolatos huzavona idején már utánajárt Galgóczi ügyleteinek. Akkor kiderült, a férfi a Central European American Studio Kft. ügyvezetője (rövidítve: CEAS), amely egy londoni cég, a szintén a Galgóczi érdekeltségébe tartozó UK College of IT Ltd. leányvállalata. A vállalkozás pedig egy olyan felsőoktatási intézményt üzemeltetett, amely esetében fennállt, hogy

a külföldi intézmény nem rendelkezett programakkreditációval,

a külföldi intézmény által kiállított okirat nem volt államilag elismert oklevél.

a külföldi intézmény nem minősült származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek.

(Az Index-cikkben említett kamuegyetem és a jelen cikkben szereplő köznevelési intézmény viszont nem ugyanaz! - A szerk.)

A HVG emlékeztet, az Orbán-kormány tavaly novemberben egy salátatörvény révén már megpróbálta ellehetetleníteni a magániskolákat: csak egyéni engedélyekkel térhette volna el az állami kerettantervtől. A most következő tanévre végül mégis elfogadták az alternatív iskolák tanrendjét.