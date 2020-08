A Semmelweis Egyetem orvosait is felkérték egy különleges kutatásra: vizsgálják meg, csökkent-e a koraszülések száma a karantén alatt

Több ország orvosai is felfigyeltek arra a hétköznapi, vagy inkább azon túl mutató csodára, miszerint a karantén alatt számos helyen visszaesést tapasztaltak a koraszülések számát tekintve. Koraszülöttnek az a gyermek számít, aki a várandósság 36. hete előtt született, vagy ha ugyan időre született, mégsem érte el a 2500 grammot.

De visszatérve ahhoz a csodához: az eddigi észrevételek a medRXivpreprint-en olvashatóak, többek között például az az ír kutatás, amiben a 2020-as adatokat hasonlították össze a korábbi két évtized (2001-2019 közti évek) adataival. Ennek eredménye: 73 százalékos visszaesés következett be az idei esztendő áprilisára a különösen alacsony születési súlyú babák világra jövetelének arányában. A beszámoló szerint valószínűleg a COVID-19 miatti intézkedéseket követő társadalmi-környezeti hatásban rejlik a mutatók csökkenése.

A dán orvosok öt évre visszamenőleg vizsgálták meg az újszülötteket adatbázisaik alapján, s hasonlították össze a 2020. március közepétől április közepéig születettek adatait a korábbi években születettekével. A 31 180 újszülött esetén a rendkívül korai terhességre születő babák adatai 90 százalékos visszaesést mutattak.

Portálunk felkereste dr. Bánhidy Ferencet, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika általános igazgatóhelyettesét, az egyetem általános rektorhelyettesét, ő hogyan vélekedik erről. Az orvos nagy örömmel számolt be arról, épp

megkeresésünkkor egy kanadai-ír kutatócsoport kérte fel a Semmelweis Egyetemet arra, hogy a Dr. Szabó Miklós, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika docense, a Neonatológiai Tanszéki Csoport vezetője által irányított csoport is vegyen részt a vizsgálatokban.

Dr. Bánhidy Ferenc elmondta, büszkék rá, hogy az ő egyetemük is részt vehet a kutatásban, s ez - amellett, hogy egy igen fontos és nemes feladat - azért is jelentős, mert saját ötleteiket is megoszthatják a többi orvossal, ők pedig megismerhetik a valós külföldi adatokat.

Az igazgatóhelyettes kifejtette, Magyarországon szerencsére jelentősen csökkent a koraszülöttek száma: ez köszönhető a terhesgondozásnak és a szociális körülmények javulásának, a koraszülés okát azonban továbbra sem tudni.

A szakember úgy véli, korai még azt meghatározni, hogy mi történt a COVID időszak alatt a korszüléssel kapcsolatban, hiszen most kezdődnek a vizsgálatok, az adatok bekérése, s ezek együttese fog majd arra utalni, hazánkban hogy alakult ez idő alatt a koraszülések aránya. A folyamat hónapokat vesz majd igénybe, de az is előfordulhat, hogy az idei év végére már több megállapítással lehetünk gazdagabbak. Dr. Bánhidy Ferenc elmondta, az eredményeket tudományos közlemények tartalmazzák majd, ezeket először a szakmai közvélemény fogja megtudni, azonban rendkívül fontos a laikusok érdeklődése.

Ez a pár hónap pedig, ami az adatok elemzését öleli majd fel, ugyan sokunk számára lesz egy hosszú-hosszú időszak, de mégis! Ha orvosainknak sikerül megállapítania, hogy azok az édesanyák, akiket például kevesebb munkahelyi stressz ért, vagy negatív környezeti hatás a karantén alatt, tovább hordhatták szívük alatt a gyermeküket, az azt jelenti, ez az év nem csak elvett, de adott is. S nem is akármit: lehetőséget az élethez azoknak az apró embereknek, akiknek talán nem lett volna.