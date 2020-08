Musk bemutatta a malacot, aminek számítógépet építettek az agyába

Elon Musk egyik legérdekesebb projektje a 2016-ban alapított Neuralink, amelynek célja, hogy létrehozza az agy-számítógép interfészt. Az eszköz legutóbbi bemutatásakor az agyi aktivitást rögzítő, az idegsejtekhez és a szinapszisokhoz csatlakoztatott elektródákkal ellátott ultravékony szálak egy fül mögé helyezett külső készülékből vezettek a koponyán belülre - írja a Qubit. Azóta új a dizájn, az érme nagyságú eszköz a koponyából kivájt csontdarab helyére kerül, észrevétlenül illeszkedve a fej formájához:

Neuralink

Idővel gyakorlatilag mindenkinél kialakul valamilyen neurológiai betegség, ezért úgy gondoltuk, szükség van egy általános agyi eszközre, amely megbízható és megfizethető

- mondta Musk.

A hajszálnál nagyjából tízszer vékonyabb szálak 1024 elektródával csatlakoznak a felszíni agykéreghez, ezzel az ahhoz kapcsolódó érzékszervi problémákra jelenthet megoldást, de később a mélyebb rétegekbe, például a hippokampuszba is elérhetnek, ennek károsodása felel az emlékezettel kapcsolatos betegségekért, a depresszióért, a szorongásért és az epilepsziáért.

Az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) idén júliusban áttörést jelentő eszközként ismerte el a Neuralink fejlesztését, ez azt jelenti, hogy később embereken végzett klinikai vizsgálatok jöhetnek, első körben a mozgássérülteken. Musk hosszú távon biztos benne, hogy aki súlyos gerincsérülést szenvedett, újra képes lesz járni. A készülék beültetését robot végzi majd, idővel pedig újabb funkciókat hozó chipek jelenhetnek meg, ezért néha érdemes lesz cserélni az eszközt.

Malacos bemutató

Musk péntek éjjel élő adásban számolt be a legújabb eredményekről, ennek egyik fontos része volt a chipeltávolítás biztonságosságának igazolása.

Három malacot mutattak be, Joyce nem kapott chipet, Dorothynak volt, de már eltávolították, míg Gertrude koponyájába két hónapja ültették be. Mindhárom malac ugyanolyan egészséges, sőt, Gertrude interfészén keresztül a neuronok tüzelését is prezentálták, amikor az orrával hozzáért valamihez, elektromos jeleket érzékelt a csatlakoztatott számítógép. A chip Bluetooth-kapcsolatot használ.

Musk sci-fi víziója

A végén kérdezni is lehetett, a kutatók életszerű teóriáit Musk igyekezett a sci-fi irányába vinni. Amikor az egyik szakértő a retinasérülés következtében megvakult emberek látásának visszanyeréséről beszélt, Musk beépített éjjellátó képességeket emlegetett. Egy másik kutató az absztrakt gondolatok, például képek és dallamok kifejezését fejtegette, Musk a telepátia, a szóbeliséget nélkülöző kommunikáció, gyakorlatilag a gondolatolvasás irányába vitte a témát. Szóba került a fájdalom és szenvedés mértéknek csökkentése, és a betegségek mélyebb megismerésének lehetősége, valamint Musk hozzátette az emlékek tárolásának és mentális visszajátszásának lehetőségét is, pont, mint a Black Mirrorban.