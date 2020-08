Spanyolországban engedélyezték egy koronavírus-elleni védőoltás emberi tesztelését

A spanyol gyógyszerügynökség (AEMPS) engedélyezte egy koronavírus-elleni védőoltás emberi tesztelését - jelentette be Salvador Illa egészségügyi miniszter pénteki sajtótájékoztatóján Madridban.

Az Ad26.COV2.S nevű vakcinát a Johnson & Johnson cég tulajdonában lévő Janssen Pharmaceutica vállalat fejleszti, amelynek klinikai vizsgálatához 190 önkéntest toboroznak Spanyolországban.

A vizsgálatok két madridi és egy santanderi kórházban zajlanak majd egészséges 18 és 55 év közötti, valamint 65 év feletti jelentkezők bevonásával,

A tárcavezető ismertetése szerint Spanyolország Belgiummal és Németországgal közösen vesz részt a kísérletek úgynevezett második fázisában, összesen 550 önkéntessel. Az ígéretes eredménnyel záruló első szakaszt az Egyesült Államokban és Belgiumban végezték több mint ezer vizsgálati alany közreműködésével.

Hozzátette: a tervek szerint a vakcinának lesz egy harmadik, utolsó szakasza is, amelynek sikere esetén várható a fogalombahozatal kérelmezése. Salvador Illa kitért arra is, hogy a spanyol gyógyszerügynökség több vakcina-kutatást végző céggel is kapcsolatban áll klinikai vizsgálatok esetleges spanyolországi elvégzésére.

Vlagyimir Putyin augusztus elején jelentette be , hogy az orosz vakcina már elkészült és alkalmazható állapotban van. A világon több kísérlet is fut párhuzamosan, de Moszkva volt az első, amely ilyen bejelentést tett, vezető egészségügyi szakértők viszont kételkednek

A miniszter hangsúlyozta: Spanyolország 30 millió adag oltóanyagra tart igényt abból a 300 millióból, amelyre az Európai Bizottság a 27 uniós tagállam nevében szerződést írt alá az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyárral. Reméli, hogy ez első dózisokat már december végén megkaphatják.

Ahogy világszerte, úgy Spanyolországban is számos kutatócsoport dolgozik védőoltás kifejlesztésén, a legelőrehaladottabb szakaszban a Nemzeti Biotechnológiai Központ kísérlete tart, ahol nemrég kezdték az oltóanyag állatkísérleteit.

A spanyol egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint több mint 3800 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a vizsgálatok az elmúlt 24 órában, amelyből több mint ezret a fővárost is magában foglaló madridi autonóm közösségből jelentettek.

A járvány kezdete óta igazolt fertőzések száma meghaladja a 439 ezret. A fertőzés következtében 129-en hunytak el az elmúlt egy hétben és több mint 29 ezren fél év alatt.

A tartományok jelentései alapján készült beszámoló szerint 958-an kerültek kórházba Covid megbetegedéssel egy nap alatt, míg 689-en gyógyultan távozhattak. Kórházi kezelésre a koronavírus miatt több mint hatezren szorulnak, ami az ellátási kapacitások hat százalékát jelenti.

A tárca napi összefoglalójában kitért arra is, hogy augusztus 18-a és 24-e között 528 ezer PCR-tesztet végeztek el az országban.

(MTI nyomán)