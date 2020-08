Eredményes jótékonysági akció, újabb aranylemez, sikeres koncertek – Tíz éves a Nemzeti Hang zenekar

Két hete csapott élőben is újra a húrok közé a Nemzeti Hang, de a koronavírus miatti tavaszi/nyár eleji leállás csak a koncertezésben gátolta a zenekart, hiszen a karantén ideje alatt egy új dallal és klippel, valamint egy ezekhez társított jótékonysági akcióval is jelentkeztek, ami időközben eredményesen lezárult. Sőt, július végén egy road-movie jellegű videót is bemutattak, illetve második aranylemezüket is átvehették nemrég. A maximális fordulatszámon pörgő, az idei tíz éves jubileumot viszont eddig csak félig-meddig megünneplő, megélő csapat énekes/basszusgitárosával, és Erdélyi Zsolt menedzserrel vettük át az elmúlt hónapok legfontosabb eseményeit.

- Mikor év elején beszélgettünk, még szó sem volt karanténról, rendezvénystopról, tervekkel telve vártátok, hogy elinduljon az idei koncertszezon. Mik voltak az első reakcióitok, amikor nálunk is kihirdették a vészhelyzetet, és szinte teljesen leállt minden az országban?

Szalóczi Ádám: - Igen, valóban nagy tervekkel vágtunk neki 2020-nak, hiszen a zenekar idén 10 éves, és ezt a jubileumot méltó módon szerettük volna megünnepelni. Ráadásul nagyon jól indult az évünk, három koncertet sikerült megtartanunk a tavaszi turnéból. Sátoraljaújhelyen kezdtünk, majd Szolnok és Esztergom következett. Tehát mondhatjuk, hogy a három bulin némileg tesztelhettünk, azaz rálátást kaphattunk mind az új tagságú zenekar színpadi és hangszeres teljesítményével, mind pedig a rajongók érdeklődésével kapcsolatban. A nézőszámokon még mi is meglepődtünk, mert az előző évekhez képest jóval többen jelentek meg a koncertjeinken.

Mivel tavaly júniusban a tagcserék miatt volt egy kisebb holtpontunk, így minket a koronavírus miatti vészhelyzet duplán hátráltatott. Először nem is tulajdonítottunk túl nagy jelentőséget a járványnak és a kialakult helyzetnek. Ugyan beindult a matekolás sok zenekarnál a 100 fővel megrendezhető koncertek okán, de ezt mi elég gyorsan elvetettük. Felelősen akartunk dönteni, nem csak a magunk, hanem a rajongóink egészségéről is. Meg aztán be is bizonyosodott, hogy a három megtartott koncertünk nézőszámai jóval túlmutattak ezen a limiten.

Erdélyi Zsolt: - Aztán az első sokkból felébredve gyorsan átírtuk a terveinket és összeállítottunk egy vészforgatókönyvet, ami nyár közepéig tartott. A tavaszi koncertdátumokat átraktuk őszre, ami többé-kevésbé sikerült is, illetve a zenekar elkezdett sűrűbben próbálni és új dalokon dolgozni. Nagyon reménykedtünk abban, hogy a nagy nyári fesztiválok meg lesznek tartva, de ahogy a hírekből már lehet tudni, ezeket sem engedélyezte a kormány. Bár három kisebb rendezvényen ott voltunk, amik várakozásunkon felül, tényleg fantasztikusan sikerültek. Ez azért ismét meghozta az önbizalmunkat a jövőre nézve.

- Még a tavasz elejénél maradva… Akkor még csak egy lehetséges opció volt egy majdani újabb aranylemez, ami viszont a napokban már tényleg kézzel foghatóvá is vált a számotokra - és amihez ezúton is gratulálok!

Sz.Á.: - Köszönjük szépen a gratulációt! Külön öröm számunkra, hogy a 2017-es Nincs kegyelem albumunk után ez már a második aranylemezünk. Pedig a tavalyi évünk után már nagyon sokan elkezdték temetni a zenekart, felröppentek olyan hírek is, hogy megszűnik a Nemzeti Hang. Azt gondolom, hogy ezzel az új albummal, valamint annak arannyá válásával, és persze az idei év eddigi NH koncertjeivel elég markáns választ tudtunk adni azoknak, akiknek bármilyen kételye merült fel velünk szemben.

További örömünk, hogy augusztus 20-án, Budapesten, a 10 éves jubileumi nagykoncertünket is sikerült megtartani, és az aranylemez átadására így ünnepélyes keretek között kerülhetett sor ezen az eseményen.

- Ahogy mi is hírt adtunk róla, a karantén időszaka alatt nem tétlenkedtetek, április 25-én egy Hősök vagytok című új dallal, és a hozzá készített videóval jelentkeztetek, sőt, ezzel az elnevezéssel egy jótékonysági akciót is indítottatok - utóbbinak a múlt hónapban lett vége…

Sz.Á.: - A dal megszületését és a klip elkészítését elmeséltük abban az interjúban, de így utólag még hozzátenném, hogy érdekes volt látni, hogy akkoriban mindenki hogyan nyomult az ilyen-olyan karanténdalaival. Mi nem szerettünk volna beállni ebbe a sorba, századik „maradj otthon” szintű számot nem akartunk kiadni. Ráadásul a végén már kezdett nevetségessé is válni ez a trend… mindenki ezt erőltette, és valljuk be, nagyon sok rosszabbnál rosszabb produkció született. Sok előadó pusztán csak azért nyúlt ehhez a témához, mert minden híradás ezzel volt tele. Sokan úgy gondolták, hogy ilyen dalokkal egyből reflektorfénybe kerülhetnek. Persze a helyzet fontosságát és súlyosságát mi sem szerettük volna elbagatellizálni, ezért döntöttünk úgy, hogy mi a másik oldalt akarjuk megmutatni. A Hősök vagytok dallal azoknak mondtunk köszönetet, akik értünk dolgoztak a kórházakban, az élelmiszer kereskedelemben, vagy a rendfenntartásban.

E.Zs.: - Aztán ahogy a dal munkálatai zajlottak a stúdióban, közösen kitaláltuk a jótékonysági kezdeményezést is. Itt ugyancsak nem akartunk beállni a sok síró-rívó zenekar közé, akik mindenféle támogatásért kuncsorogtak állami szinteken, meg keseregtek a saját nyomorukon. Mi meg akartuk mutatni, hogy bár a saját szerény eszközeinkkel, de adni is tudunk, és nem csak a zenekar tagjai, hanem egy szervezett és jól nyomon követhető jótékonysági felhívással a rajongóink is. Ebből alakult ki végül az a három hónapos összefogás, aminek július végén lett vége, és büszkén mondhatjuk, hogy minden várakozásunkat felülmúlta, mind az összegyűlt összegben, mind pedig a rajongóink aktivitását tekintve. Nagyon jóleső érzés volt olvasni azt a sok üzenetet, amit ezzel kapcsolatosan kaptunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni az NH rajongóknak a támogatást!

- Május 15-én volt tíz éve annak, hogy első – saját dalokból álló – koncertjét adta a Nemzeti Hang. Ádám, a mostani kényszerű „pihenő” ellenére megemlékeztél-e valamilyen módon erről a jubileumról? Illetve, milyen érzésekkel gondolsz vissza a zenekar elindulására, valamint elégedett vagy-e az eddig elért eredményekkel, és azzal, amilyen pozícióig jutott mára az NH?

Sz.Á.: - Az augusztus 20-i jubileumi nagykoncerten túl, egyelőre még nem volt időnk az ünneplésre. De azt hiszem, hogy ez a koncert és az újabb aranylemez átadás akkora élmény volt számunkra, hogy további – akár zenekaron belüli – megemlékezést szerintem már nem fogunk tartani. Nagyon sok szervezési munkával telnek napjaink, további ünneplés helyett inkább készülünk az őszi-téli klubturnénkra. Nekünk az az igazi ünnep, ha koncertezhetünk és találkozhatunk a rajongóinkkal.

Nagyon hosszú és rögös út áll mögöttünk. A tíz év alatt nagyon sok munka, és persze anyagiak is lettek beleölve az NH-ba. De nem kesergünk, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy így működik a zeneipar. Persze sok összetevője van még, de ezek nélkül nem lehet sikeres egy zenekar. Azt is jól tudjuk, hogy ha egy előadó tíz évig talpon tud maradni, és sok lemondással, megfelelő alázattal végigjár egy hasonló utat, mint amit mi is, akkor talán lehet belőle valami. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a tíz év egy erős alapozás, és talán ezután kezdődik az, amit sikernek nevezhetünk.

A kérdés második felére válaszolva, álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen szintre tud jutni a Nemzeti Hang. Hiszen az idők folyamán rendkívül sok akadályt kellett leküzdenünk, mint ahogy az az induló zenekaroknál általában lenni szokott. Sok komolytalan, kitartás nélküli zenésszel hozott össze a sors, ezért bőven volt tagcserénk is. Összességében nagyon elégedett vagyok az eddigi eredményeinkkel, de tisztában vagyok azzal is, hogy a Nemzeti Hang jelenleg egy feltörekvő státuszban lévő csapat. Apró sikereink már vannak ugyan, de folyamatosan és nagyon keményen azon dolgozunk, hogy az igazán nagy rockzenekarok közé kerülhessünk. Szerénytelenül akár mondhatnám azt is, hogy nem elégszünk meg ennyivel.

- Bő egy hónapja egy újabb videóval jelentkeztetek, a legutóbbi albumon szereplő – a tőletek egy kicsit rendhagyó hangvételű – Szélben szálló história című dalhoz is forgattatok egy jópofa, hangulatos, kissé road-movie jellegű klipet. Ez egy spontán megmozdulás volt, vagy a nálatok megszokott precíz (előre)tervezettség egyik elemeként készült el?

Sz.Á.: - Nem csak a dal volt szokatlan tőlünk, hanem a videó elkészülte is, hiszen csak nagy vonalakban volt meg az elképzelés. A 'Hősök vagytok' jótékonysági felhívásunk keretében volt egy árverés, ahol a zenekari relikviákra lehetett licitálni, a fő tárgyunk a 2018-as ’Nincs kegyelem’ turnézászlónk volt. Az akkori hétvégénket úgy szerveztük, hogy először Budapesten átadtuk a zászlót a nyertes családnak, és utána egy kis „csapatépítő tréning” keretében leugrottunk a Balatonra lazulni. A forgatásban nem volt semmi tudatos, nem bonyolítottuk túl, viszont látva a felvételeket úgy döntöttünk, hogy érdemes megcsinálnunk ezt a klipet. Szerintem a videóban is átjön az a hangulat, ami a Szélben szálló história dalt is jellemzi.

- A zenekar nevével nem lehetett találkozni anno a „Ne válts vissza jegyet” akcióban részt vevők között, de a segélyt kapó, vagy raktárkoncert-nyerteseket tartalmazó listákon sem. Úgy tudom, az előbbi a saját döntésetek volt, az utóbbiak viszont kizárólag a döntéshozóknak köszönhetőek, vagy nem is jelentkeztetek ezekre?

E.Zs.: - A „Ne válts vissza jegyet” felhívást, és ami körülötte zajlott, azt mi egészen egyszerűen kuncsorgásnak tartottuk. Ide sorolnám az ominózus Artisjus segélyt is, a maga nettó 136 ezer forintos juttatásával. Az egész hazai zeneiparra, sőt színházi- és művészvilágra nézve szégyen, ami történt azokban a hónapokban. A kérdésre a válasz nagyon egyszerű és rövid lesz: mi nem akarunk beállni ebbe a sorba!

- Az újraindulás óta már túl vagytok három bulin. Milyen érzés volt újra színpadon állni, és hogyan sikerültek ezek a koncertek? Illetve, mennyire pozitívan látjátok a folytatást?

Sz.Á.: - Noha a nyáron csak három koncertet sikerült megtartanunk, 10-12 leszervezett fesztiválfellépés helyett, de ahogy az előzőekben említettem, fantasztikus bulikon vagyunk túl. A tavalyi és az idei év dupla kényszerpihenője miatt nehéz volt visszarázódnunk a koncertezésbe, de úgy érzem, hogy nagyon jól vettük az akadályokat.

A jövőt tekintve, október elejétől folytatódik az év elején megkezdett 10 éves jubileumi klubturnénk. Ha minden jól megy, akkor az eredetileg tervezett őszi-téli állomásokat kiegészítjük a tavasszal elhalasztott dátumokkal is. A tavaszi és a nyári három-három koncert megmutatta, hogy semmi okunk az aggodalomra, bizakodóan tekinthetünk az év végi turnéra is.