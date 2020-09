"Megállt a strici a kocsijával és kiabált, hogy kinyírlak a családoddal együtt"

Jó lenne, ha kijelölt zónánk lenne. A rendőrök is jobban odafigyelnének a lányokra...

Nikolett már négy éve prostituált. Miskolcon, többnyire a Szinva utcában árulja a testét, de időnként a közeli lakótelepen is megjelenik. Szerinte már régen ki kellett volna alakítani a város szélén egy olyan területet, ahol ellenőrzött körülmények mellett adózott formában űzhetnék a "legősibb mesterséget".

Vagyunk itt esténként hatan, heten és azért is kellene a türelmi zóna, mert így a megfelelő papírt is kiválthatjuk. Biztonságosabb is lenne...