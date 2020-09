Van olyan ország, ahol ingyen adják a tesztet, tőlünk ezzel ellentétben súlyos összegeket kérnek el

Hazánkban, aki nem teljesíti a protokollban előírt kritériumokat, pénzért teszteltetheti magát. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál 30 ezer forintba kerül egy teszt, kivéve annak, aki még aznap szeretne eredményt, vagy szombaton teszteltetné magát: ekkor 45 ezret kell fizetnie.

Nézzünk szét egy kicsit Európában!

Ausztriában - ahol jobbak a jövedelmi viszonyok a mienknél - ez a bécsi labor közel 30 ezerért kínál tesztet csakúgy, mint a magyar állami népegészségügyi központ.

Ha az alábbi térképre tekintünk, akkor pedig azt láthatjuk, sokkal több európai uniós országban könnyebb ingyenes tesztet csináltatni, mint nálunk.

Magyarországon ahhoz, hogy valakit kötelezően és ingyen teszteljenek, több feltételnek is meg kell felelnie. Más országok ezzel ellentétben azonban igyekeznek úgy alakítani a szabályozást, hogy minél többen hozzáférjenek a tesztekhez.

A francia egészségügyi miniszter július végén jelentette be, hogy a korábbiakkal ellentétben már orvosi recept és tünetek nélkül is lehet majd PCR-tesztet kérni, a költségeket az állam vállalja. Olivier Véran elmondta, ugyan vannak kapacitásbeli gondok, de a minták 80 százalékát 36 órán belül sikerül kielemezni. Néhány napja az eddig is működő, és ingyenesen igénybe vehető magánlaborokon túl minden párizsi kerületben tesztállomást hoztak létre, miközben még két mobillabor is járja a várost. A mintavétel ingyenes, ráadásul azon személyek számára is, akiknek nincs társadalombiztosításuk. Ha valaki gyanús tüneteket észlel magán, azt tanácsolják, hívja a háziorvosát, aki soron kívül be tudja juttatni őt.

Németországban elég a teszthez, ha az orvos enyhe tüneteket lát páciensén. A fertőzöttek kontaktjait tünetek nélkül is tesztelik, a gócpontokban pedig, ahol egy héten át legalább 50 fertőzött jut százezer emberre, nagyobb tömegben is tesztelhetnek. Kötelezően és ingyen tesztelik azokat is, akik a járvány szempontjából különösen veszélyesnek ítélt területről érkeznek Németországba: tőlük lehetőség szerint még a reptéren mintát vesznek. Ennek eredményét házi karanténban kell megvárni.

Az ország több pontján, például Bajorországban tesztállomásokat állítottak fel a határhoz közeli autópályák mellett csakúgy, mint a pályaudvarokon. A tartományi kormány 200 millió eurót költött a tesztelés bővítésére.

Európai összehasonlításban egyébként mi még mindig alig végzünk teszteket. Az alábbi ábra népességarányosan, ezer főre vetítve mutatja a naponta elvégzett tesztek számát:

Ezen a térképen szintén a különbségek láthatóak: