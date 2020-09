„Őrült bizonytalanság és őrült félelem van az egész világon, de az oktatásban különösen”

Szeptember elsején becsengettek, ismét megteltek a padok gyerekekkel, de az idei tanév más, mint az eddigiek. Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke az első napot úgy értékelte:

Felidézte, amikor áprilisban az érettségi időszakát éltük, és azon gondolkodott mindenki, hogy legyen-e vagy sem, a betegszámok sokkal alacsonyabbak voltak, ráadásul minden diák és oktatásban részt vevő pedagógus otthonról ment ebbe a feladatsorba.

És most mit látunk? Nyaralásból érkeznek az emberek, a családok akár külföldön is voltak, a Balatonon elképesztő mennyiségű nyaralóval találkozhattak, és ezt a nagy kavarodást viszik most be az oktatási rendszerbe