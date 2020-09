Hegyeken át - Klippremier a GT Project-től, Erdei ’Madár’ Zsolt szereplésével

2019-ben, a GrundRecords gondozásában jelent meg a GT Project első nagylemeze, amelynek a Hegyeken át című dalához készített videoklip most debütál itt az Alfahíren, és amelyben egy ismerős arc is feltűnik!

Mivel újra keményedni látszik a helyzet, akárcsak a karantén alatt a Nehéz idők klipjével, most egy újabb videóval jelentkezik a zenekar, hogy egy kis reményt és erőt adjanak a zenehallgatóknak, rajongóknak. A tradicionális dallamos hard rockot játszó formáció egyik névadója/alapítója, Gönci ’Apuka’ György gitáros így nyilatkozott a dalról és a klipről:

- A 2019 tavaszán megjelent Az élet rock & roll című lemezünk, Hegyeken át című dalára forgattuk a klipet boksz világbajnokunk, Erdei ’Madár’ Zsolt szereplésével. A dal – mint ahogy a videó képei is – a kitartásról, a lemondásról, a magunk elé kitűzött cél eléréséről szól. Ahogy a szövege is mondja: „Megyek az úton amíg csak lehet / Nem állítanak meg sem a folyók, sem a hegyek!" Sokszor szembesülünk olyan helyzettel, amikor le kell mondanunk valakiről, valamiről azért, hogy véghez vigyük terveinket.

Nem szabad egy helyben állni, a sült galambot a pofánkba várni, hiszen ha nem teszünk azért semmit, hogy elérjük a célunkat, akkor az csak álom marad. Az út tele van zsákutcákkal, akadályokkal, vannak, akik segítenek, és vannak, akik nem. A videoklip végén olvasható egy mottó, ami tökéletesen megfogalmazza, hogy milyen módon érdemes valóra váltani álmainkat!

- Régóta ismerem Zsoltot, mivel ő is nagy horgász, mint én, versenyeken elég sűrűn szoktunk találkozni. A dal mondanivalója pedig szinte egy az egyben róla (is) szól, hiszen önerőből indult el, és elérte azt, amit el akart érni. Ezért úgy gondoltam, hogy meg kellene kérdezni, hátha érdekli ez a lehetőség, főként, hogy a zenekar is vevő volt az ötletre… Felhívtam, ő meg azt válaszolta, hogy próbáljuk meg, ilyenben még úgysem vett részt. (nevet) Elküldtem a dalt, ami nagyon tetszett neki, felvázoltam, hogy miről is szólna a klip, és hogy neki milyen szerepe lenne benne, aztán szépen összefésültük a dolgot.

- A felvételek még tavaly augusztusban készültek a Balaton-felvidéki Gyenesdiás külterületén, az egykori kőbányáknál. A helyszínt Endrédi Tamás, a klip rendező/operatőre javasolta, hogy tökéletesen megfelelne a dal mondanivalójához, mi pedig rábólintottunk. Picit hosszúra nyúltak az utómunkálatok, utána pedig beköszöntött ez a pandémia őrület, ezért először a karantén alatt elkészített home-videónkat publikáltuk.

A zenekar május legvégén jelentkezett a – szintén Az élet rock & roll lemezen helyet kapó – Nehéz idők dalhoz készített klippel, ami egy „üzenet” volt a külvilág számára, hogy a GT Project létezik, dolgozik…