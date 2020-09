Joe Biden az Egyesült Államok 400 éves ősbűnéről beszélt a wisconsini Kenoshában

Az Egyesült Államok 400 éves ősbűnéről beszélt Joe Biden demokrata párti elnökjelölt csütörtökön a wisconsini Kenoshában, ahol két nappal Donald Trump után tett látogatást.

Most végre eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor foglalkozunk ennek az országnak a 400 éves ősbűnével, a rabszolgasággal és annak minden maradványával

- jelentette ki a mintegy 50 éve politizáló Biden a kenoshai luteránus templomban, ahol a város közösségi vezetőivel találkozott. Előtte mintegy egyórás megbeszélést folytatott az augusztus 26-án egy rendőr által hátba lőtt Jacob Blake családtagjaival.

Az afroamerikai Blake változatlanul kórházban van, egyelőre még mindig deréktól lefelé mozgásképtelen. Biden közölte a sajtóval, hogy telefonon felhívta a kórházban Blake-et, és 15 percen keresztül beszélgettek.

Azt mondta, hogy akár tud majd járni, akár nem, soha nem adja fel

- közölte Biden.

A 29 éves Jacob Blake-et családon belüli erőszak, szexuális bántalmazás, garázdaság miatt körözték, és augusztus 29-én lőtték hátba a rendőrök, miközben - a rendőrség későbbi sajtótájékoztatója szerint - ellenállt a letartóztatásnak és nekitámadt a rendőröknek. A The New York Times című lap tudósítása szerint a lövések előtt a rendőrök kétszer is megpróbálták sokkolóval megfékezni őt.

Egy újabb túlkapás után be kellett vetni a Nemzeti Gárdát a gyújtogató BLM-tüntetők ellen Bevetették a Nemzeti Gárdát hétfőn a wisconsini Kenosha városában, ahol erőszakba torkolló tüntetések kezdődtek, miután előző nap rendőrök többször hátba lőttek egy afroamerikai férfit. A Michigan-tó délnyugati partján fekvő Kenoshában vasárnap délután egy családi vitához hívták ki a rendőröket, akik egyelőre tisztázatlan körülmények között többször hátba lőtték Jacob Blake 29 éves afroamerikai férfit.

Biden kampánytörzse a látogatás előtt közölte: a vizit célja, hogy a mintegy százezer lakost számláló városban az elnökjelölt "összekovácsolja az amerikaiakat és megfogalmazza az előttünk álló kihívásokat".

Azt nem mondhatom, hogy a jóisten holnap elnököt csinál belőlem, és nem garantálhatom, hogy négy év alatt minden megoldódik, de azt mondhatom, hogy sokkal jobb lesz minden, ha Donald Trumpot nem választják újra

- fejtegette Biden a kenoshai kampányúton.

A 77 éves elnökjelölt és felesége a csütörtöki napot Wisconsinban töltötte. Kenosha után egy kisvárosba, Wauwatosába látogatott. Ott is optimizmusáról beszélt, leszögezve, hogy "most óriási lehetőségek nyílnak, sok, valóban pozitív dolgot lehet megvalósítani".

(MTI)