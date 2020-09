Módosított a kormány a beutazáshoz szükséges feltételeken

A kormány pénteki ülésén áttekintette a járványügyi helyzetet és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket. A járvány második hulláma Magyarországot is elérte - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel.

Közleményükben azt írták: a kormány a védekezés sikerét emberéletekben méri, ezért kiemelten fontos a beutazási korlátozás és az általános védelmi intézkedések betartása. Arra hívták fel a figyelmet, hogy most egyszerre kell gondoskodni a leginkább veszélyeztetett idősek biztonságáról, biztonságban kell tudni az iskolába járó gyermekeket és biztosítani kell a gazdaság zavartalan működését.

Új intézkedések születtek a járvány elleni küzdelemben a kormány ülésén. A részletes szabályozás a Magyar Közlönyben lesz olvasható.

A tájékoztatás szerint a kormány összegezte a szeptember 1-jén életbe lépett beutazási korlátozások eddigi tapasztalatait és azt a döntést hozta, hogy a magyar gazdaság zavartalan működéséért az üzleti célú beutazást a továbbiakban engedélyezik.

Pontosították a külföldön végzett tesztekre vonatkozó szabályozást is. Ennek alapján Magyarországra történő beutazásnál, egy, schengeni tagállamban készült PCR-tesztet a hazai teszttel egyenértékűnek ismernek el.

A kormányülésen döntés született arról is, hogy a magyarországi sportrendezvényekre történő beutazás szigorú feltételeit kiterjesztik a kulturális rendezvényekre is. A nézőkkel kapcsolatban azt írták: Magyarországon megrendezendő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az országba, ha rendelkezik negatív PCR-teszteredménnyel, van a rendezvényre jegye, és aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak. Köteles továbbá a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Hozzátették: a pontos szabályozás még pénteken megjelenik a Magyar Közlönyben.