Felavatták a nagykörúti biciklisávokat tegnap este

Több százan tekertek és emeltek biciklit a Nagykörúton hétfő este a Magyar Kerékpárosklub által szervezett Happy Mass-en, miután véglegessé vált a tavasszal a Nagykörúton, a Bartók Béla úton, Baross utcán, Tétényi és Villányi úton felfestett kerékpársáv - olvasható a Magyar Kerékpárosklub közleményében.

Mint írják, eredetileg egy klasszikus biciklis felvonulást tartottak volna, de a koronavírus miatt a már bejelentett eseményt lemondták, helyette egy "bringaláncot" formázó eseménnyel avatták fel az új biciklisávokat.

Fotó: Karancsi Rudolf / Képszerkesztőség - Magyar Kerékpárosklub

A Magyar Kerékpárosklub úgy véli, az új biciklisávokkal sokkal kényelmesebb lett Budapest belvárosában kerékpározni, így azok is könnyen szelhetik át a várost kerékpárral, akik még nem mertek elindulni. Megjegyzik, a Nagykörút Budapest 2. legnépszerűbb biciklis útvonalává vált, nyáron naponta 4-5000 ember használta.

A szakmai szervezet azt is reméli, minél előbb megvalósul a hiányzó Szent István körúti szakasz, továbbá “az Óbudától Ferencvárosig több útvonalon is megvalósulnak a tavasszal javasolt, könnyen kialakítható kerékpársávok. A főútvonalak mentén megfelelően kijelölt biciklisávok az autóvezetők és kerékpározók együttműködését is segítik.”

A Happy Mass egyébként egy 11 éve indult bringasávavatási hagyomány: 2009-ben rendeztek elsőként a Thököly úton, majd 2011-ben a Kiskörút befejezésekor, 2012-ben az Andrássy úton és 2017-ben a Bartók Béla belső szakaszán avatták fel a kerékpáros szervezetek az új bringasávokat.

(Magyar Kerékpárosklub)