Udvarlás - Hermann Henrik szerint a fideszes megközelítés lendíthet a motorsporton

Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) elnöke szerint a kormányoldali megközelítés lendíthet a sportág hazai helyzetén, ami az utánpótlás-képzés szempontjából is előnyös lehet - írja az MTI az M4 Sport, Sporthíradó című műsorára hivatkozva.

A szerdai tisztújító közgyűlésen újraválasztott sportvezető az M4 Sport műsorában azt mondta, a szövetség 12 szakága az elmúlt években nagyobb önállóságot kapott, ezt az elvet a továbbiakban is megtartják, a szervezet imázsának szempontjából viszont fejlesztéseket terveznek, cél a megújulás.

"Többek között ezért is került be az alelnökök közé egy nálam jóval fiatalabb kolléga, valamint Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke is, hiszen két egymástól különböző, mégis egymáshoz nagyon közel álló sportágról van szó"