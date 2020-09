Gulyás Gergely: Beszereztük a védekezéshez szükséges eszközöket

Cikkünk frissül.

Több döntés is született, melyekről részben Orbán Viktor beszámolt ma reggel, de Gulyás Gergely is ismertette azokat a péntek délelőtti Kormányinfón. A nemzeti konzultáció eredményeit értékelték, ezek feldolgozása még zajlik. A kormány azt állapította meg, a járvány második hulláma megérkezett.

- jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette, nem engedhetik meg, hogy a vírus a mindennapokat veszélyeztesse, az oktatást a munkahelyeket veszélybe sodorja. A védekezés célja nem csupán az, hogy a lehető legkevesebben haljanak meg, hanem hogy az ország működőképességét megőrizzék, az iskolák, óvodák, bölcsődék működhessenek.

A szigorú határellenőrzést megtartják, hogy ne hurcoljanak be újabb fertőzöttek a vírust.

A mai 700 feletti fertőzésszám új rekord, de a halálozások száma nem nőtt, mert a fiatalabb korosztály érintettebb, és a vírus is kevésbé erős, mint tavasszal.

Gulyás Gergely kifejtette, a magyarnál lényegesen magasabb számokat lehet látni Európában, és a szomszédainknál is, például a cseheknél 1200 feletti esetszámot regisztráltak. A maszkok, kesztyűk és egyéb eszközök rendelkezésre állnak, a védelmi szabályokat be kell tartani.

A júliusi munkanélküliségi adat pedig 4,7 százalék volt, az EU átlaga 7,2 volt ebben a hónapban.

A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy sok finanszírozási eszköz még rendelkezésre áll a járvány elleni védekezésre, de sokat költött már Magyarország,

több mint 2202 milliárd forintot tesznek ki a ráfordítások erre, ehhez jönnek hozzá az NHP hajrá és a hitelmoratórium gazdaságélénkítő hatásai.

Az év első felében a magyar gazdaság 6,1 százalékos esést szenvedett el, a munkahelyek megőrzése a legfontosabb, a fegyelmezett védekezésen és a működés fenntartásán van most a fókusz.

Gulyás azt is elmondta,

minden cég szabadon dönthet arról, hogyan szervezi meg a munkát.

Ahol távmunkával biztosítható a működés, ott támogatják a home office-t, de a gyárak és olyan üzemek, ahol ez nem megoldható, a további működést támogatják.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a magyar gazdaság nem állhat le: az iskolák, munkahelyek továbbra is működni fognak.

Budapest kapcsán Gulyás kifejtette, a fővárosi Fidesz javaslatát támogatja a kormány, hogy a budapesti önkormányzat támogassa a helyi vállalkozásokat. A leginkább sújtott ágazatoknak, az idegenforgalomnak, a taxisoknak lenne érdemes támogatást nyújtaniuk.

- mondta Gulyás Gergely. Hozzátette,

holnap reggel gazdaságpolitikai megbeszélés lesz a miniszterelnök vezetésével, s rövid időn belül részleteket árulhatnak el az új intézkedésekről.

Az idősek vásárlási idősávja kapcsán azt mondta, értékelik a nemzeti konzultáció kérdőíveit, s majd ezt követően döntenek az idősek vásárlási idősávjának bevezetéséről.

Ma reggel Orbán Viktor a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy hatósági árat vezethetnek be a tesztekre. Ez olyan ár lesz, amelyen nincs négy-ötszörös profit a tesztanyag költségéhez képest. Erről a következő napokban döntenek majd. Gulyás elmondta, olyan különbségek voltak, melyek a piacgazdaság szabályai szerint előállhatnak, de indokolt, hogy az állam közbelépjen, s 30 ezer forintnál egészen biztosan alacsonyabb lesz a hatósági ár.

A Szuperkupa-döntő kapcsán aláhúzta, a magyar szurkolóknak nem kell kötelezően tesztelni az UEFA jelenlegi protokollja szerint, de folyamatosan egyeztetnek velük.

A magyar-ukrán miniszterelnöki találkozó Gulyás Gergely elmondta, a nemzetközi diplomácia visszafogott módban üzemel, ezért csúsznak az egyeztetések, de a koronavírus-járvány előtt sem a magyar fél volt ennek az akadálya.

Gulyás továbbá kifejtette, egyetért a fővárossal abban, hogy szigorúan meg kell követelni a maszk viselését a közterületeken, és ezt a kormány is vizsgálja.

A kormányinfón kitértek a színművészetis sztrájkra is, ami kapcsán Gulyás kifejtette,

a felsőoktatási átalakulásnak az a lényege, hogy a kormány kivonul a felsőoktatásból, ezért figyeli a vitát, de nincs teendője. A fenntartó felelőssége az, hogy elkezdődjön az oktatás.

Ez másik hét intézményben jól működik, remélik, hogy itt is elkezdődik a párbeszéd és utána a tanév is, de a kormánynak nincs már eszköze.

S arról, hogy lesz-e online kormányinfó, Gulyás elmondta, a mai vírushelyzetben minden elképzelhető, ha az újságírók nem ragaszkodnak hozzá, akkor Gulyás Gergely inkább várja őket a Kormányinfóra.

A kínai együttműködés is szóba került, ennek kapcsán elmondható, hogy az itt tanuló külföldi tanulók jöhetnek Magyarországra, csak a járványügyi előírásokat be kell tartani. A kínai kapcsolatoknak nem használ a járvány, elmarad az EU–Kína-csúcs is.

A Vas megyei migránsok esetében Gulyás kifejtette, a határvédelem jól működik, de ha nyugatról érkeznek, akkor ott nincs olyan zárt határ, de délről a migráció fő árama nem tud Magyarországon áthaladni.

A tesztelés szigorításáról: március óta nem változtattak a WHO-protokollon, a mentőszolgálat megduplázta a kapacitásait, ezzel fel fog gyorsulni a tesztelés.

Arról, hogy indokolttá válhat-e a rendszeres tájékoztatás visszaállítása az Operatív törzs kapcsán, a miniszter azt mondta, ezt majd a járvány alakulása dönti el.

A turisztikai áremelésekről is esett szó péntek délelőtt. Gulyás szerint az lenne etikus, ha nem emelnék duplájára a szobaárakat a magas kereslet idején, elsősorban a Balatonnál, de a piac így működik, a kormány beavatkozni nem tud. A jövőben a támogatások kifizetésénél tudnak esetleg lépni.

Az OLAF-vizsgálat kapcsán Gulyás arról beszélt, zajlik a párbeszéd, a pályázatok 3 százalékát érinti:

- fogalmazott.

A bérvadászat kapcsán arról volt szó, miszerint az ORFK azt nem értelmezi üzleti útként.

Arról, hogy minden védőeszköz rendelkezésre áll, Gulyástól kifejtette:

Arról pedig, hogy várhatóak-e szigorítások, a miniszter elmondta,

a tavasszal alkalmazott intézkedések a kormány asztalán van, de egyelőre nincs szó bármelyik bevezetéséről is.

A hitelmoratórium esetén folynak a tárgyalások a Magyar Bankszövetséggel, de még nincsen döntés. A recesszió kapcsán pedig elmondható, ugyan nincs még az éves adatra előrejelzése a kormánynak, a várt háromszázalékos csökkenésnél vélhetően több lesz.

A mai állás szerint

a nyugdíjasok novemberben kapják meg az inflációemelkedés miatti kompenzációt.

A munkába visszatéréshez szükséges tesztekhez a munkáltató hozzájárulhat, ennek támogatását is fontolgatja a kormány, de a hatósági ár megfizethetővé teheti a magánteszteket is.

Lengyelországban szigorították a pedofília büntetését. A kormány gyermekvédelmi csomagot tervez, ami még az idén elkészülhet, és ennek része lehet a szigorúbb büntetések elfogadása is.

Az uniós mentőcsomag kapcsán Gulyás elmondta, az Országgyűlésnek kell döntenie a hitel miatt a csomagról. Jó egyezség született, ezért a kormány és a kormánytöbbség támogatni fogja.

Ukrajnával kapcsolatban a NATO-tagság blokkolása a magyar kormány egyetlen eszköze, és ezt mindaddig blokkolni is fogja, amíg az emberjogi szervezetek, például az Európa Tanács vagy a Velencei Bizottság által kifogásolt törvényeket Ukrajna nem változtatja meg.

A fehérorosz helyzet kapcsán a kormány támogatja a közös uniós fellépést, szem előtt tartva a hosszú távú uniós célokat is.

Az orvosi kamara a halasztható műtéteket halasztaná, azonban a kormány ezzel nem ért egyet. Gulyás közölte, nem ad okot most a betegek száma arra, hogy a műtéteket elhalasszák.

Az oktatás és az idős tanárok kapcsán a miniszter elmondta, az egészségügyben tavasszal visszaléptették az idős dolgozókat, az oktatásban 65 év feletti tanár kevés van, de ott indokolt eltekinteni a munkavégzéstől, és a kockázati csoportba tartozókat mentesíteni kell. Az iskolai eseteknél kontaktkutatás van, és ebben az esetben vonatkoznak rá a tesztelési és a kontaktszabályok. Az iskolákban bevezetik a testhőmérséklet-mérést, ez megfelel a WHO-protokollnak, de nem indokolt tesztelni minden tanárt.

Újságírói kérdésre Gulyás azt is közölte, a kormány mérlegeli, hogy

külföldi mintára a karantén idejét 14 napról 10 napra csökkentse.

Ha a németek mondanak valamit, az nyilván valós, és ha van közös uniós álláspont, akkor azt támogatjuk

- fejtette ki Gulyás a Navalnij-ügy kapcsán.

Az időközi választásokról a miniszter úgy fogalmazott, a Nemzeti Választási Iroda bonyolítja le a választást, így olyan szabályokat vezet be, hogy a legnagyobb biztonságban lehessen szavazni, a halasztás nincs napirenden.

A kormányinfón Gulyás újságírói kérdésre azt is elmondta, a szabad véleménynyilvánítás addig érvényes, amíg nem csap át rémhírterjesztésbe. Hogy indult-e eljárás a vírustagadókkal szemben, azt az ügyészség és a bíróság tudja. A szigorúbb szabályok visszaállítását nem tervezik.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a zeneiparról beszélt, miszerint:

a raktárkoncertek a nagy fesztiválok előadóit segítik, de a kisebb játszóhelyeket is támogatják. Ezek a támogatások a háttéremberekhez is eljutnak, külön forrást nekik nem ad a kormány. A komolyzene képviselői pedig most is tudnak koncertezni az 500 fős korlátozást kihasználva.

Gulyás továbbá tájékoztatott, a Hajógyári-szigetre tervezett Kovács Katalin kajak-kenu központ a Velencei-tónál épül meg, Sukoró közelében.

Az ingázásra kitérve a miniszter elmondta, aki a határ mentén dolgozik, és nem az adott napon tér vissza, azt is be fogják engedni az országba.