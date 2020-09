Természetesen Trump tudja, hogy ki a felelős a kaliforniai erdőtüzekért

Az amerikai elnök a kampánygyűlése során, Nevadában beszélt az eddig legkevesebb 31 halálos áldozattal járó erdőtüzekről. Trump nem volt rest megnevezni a környezeti katasztrófa felelőseit, az erdőgazdálkodást.

Tudják, ez az egész az erdőgazdálkodásról szól. Kérem, jegyezzék meg a szavaimat. Nagyon egyszerű. Erdőgazdálkodás.

- jelentette ki, majd a tűzvész áldozatainak hozzátartozóit és a tűzoltókat támogatásáról biztosította. Ezzel meg is oldódott a rejtély, most már ezt is tudjuk.