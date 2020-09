Nagyon elverték a Fideszt Hajdúszoboszlón

A független színekben indult Jónás Kálmán nagy fölénnyel verte fideszes ellenfelét a hajdúszoboszlói időközi önkormányzati választáson. A 8. számú választókörzetben a korábbi képviselő, a fideszes Török Péter Endre lemondott, ezért kellett új voksolást kiírni. A 2019-ben „ezüstérmes” Jónás most a szavazatok 46,98 százalékát zsebelte be, míg a fideszes Nagy Balázs, akit a kormánypártok mellett a Hajdúszoboszlói Gazdakör és a MI Hajdúszoboszlóért Egyesület is támogatott, csupán 36,51 százalékot szerzett.

A harmadik helyen még jobban lemaradva a Momentum színeiben, de az MSZP és a Párbeszéd támogatásával indult Kovács Tibor végzett, eredménye 16,51 százalék – olvasható a valasztas.hu-n.