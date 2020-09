Véletlenek - Egy napon múlt, hogy a Jobbik hivatalosan is jelölhesse Bíró Lászlót

A legfrissebb hírek szerint mégis Jakab Péter szeptember 5-étől a Jobbik elnöke. Ez azért fontos, mert szeptember 4-éig lehetett jelöltet állítani Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületben. Így egészen véletlenül

egy napon múlt, hogy a Jobbik hivatalosan is jelölhesse Bíró Lászlót.

Emlékezetes, az origo.hu írta meg augusztusban, hogy elképzelhető, a Jobbik nem állíthat jelöltet a tiszaújvárosi időközi országgyűlési választáson, mivel a pártban továbbra sem jegyezték be Jakab Pétert elnöknek.

Jakab Péterék leadták Bíró László ajánlóíveit Címlap Jakab Péterék leadták Bíró László ajánlóíveit Történelmi jelentőségűnek nevezte az október 11-i tiszaújvárosi (Borsod 6.) időközi országgyűlési választást Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebookon közzétett videójában. Ahogy mondja, nem volt még Magyarországon olyan választás, ahol nem engedtek elindulni egy ellenzéki parlamenti pártot. A Fidesz most elérte, hogy a Jobbik ne indulhasson.

Hiába választották meg január 25-én Jakabot, a bíróságnak 7 hónap is kevés volt, hogy ezt átvezesse a birosag.hu-ra. Így a politikus hiába kapta meg az elnökként való bejegyzéséről szóló végzést július 9-én. Egyébként a végzés ellen fellebbezés nem érkezett, ezért július 25-én ennek jogerőre is kellett emelkednie. Egyvalami azonban nem történt meg: a kinevezése nem került átvezetésre a birosag.hu-ra.

Senki sem fellebbezett az ellen, hogy Jakab Péter a Jobbik elnöke, ezért július 25-én ennek jogerőre kellett volna emelkednie, egyvalami azonban elmaradt Jakab Péter az ATV Start című műsorában szeptember elsején beszélt arról, hogy július 9-én kapta meg azt a végzést a Fővárosi Törvényszéktől, miszerint ő a Jobbik elnöke, s miután fellebbezés nem érkezett ezen végzéssel szemben, ezért július 25-én ennek jogerőre is kellett emelkednie.

A Fidesz ezután megtámadta az ellenzéki jelöltállítást. Azzal érveltek, hogy a Jobbik elnökének – jogerős bejegyző végzés hiányában – nincs joga pártja nevében aspiránst állítani. A Nemzeti Választási Bizottság helyt adott a Fidesz beadványának, a Jobbik azonban jelezte, a döntést a Kúrián támadják meg.

Hiába a Fidesz óvása, Bíró László elindul a borsodi időközin A Kúria péntek kora délután helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi határozatát, miszerint Bíró László, az ellenzék által támogatott jelölt nem indulhat el a Jobbik logója alatt, így nem indulhat el összellenzékiként az október 11-i Borsod 6-os időközi országgyűlési választáson.

A Kúria elutasította a Jobbik felülvizsgálati kérelmét, ezáltal a párt nem állíthatott jelöltet az október 11-i tiszaújvárosi (Borsod 6.) időközi országgyűlési választáson.

A Jobbik kizárása ellenére Bíró Lászlót a többi ellenzéki párt hivatalosan jelöli, így az MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd és LMP logója ott lesz a szavazólapon.

Mindezt magunk mögött hagyva érkezzünk meg tehát a jelenbe, amikor is a Jobbik elnöke, Jakab Péter közösségi média oldalán jelentette be, szeptember 5-étől hivatalosan is ő a párt elnöke. Jakab úgy fogalmazott: