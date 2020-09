A kínai vezetés több tízezer ausztrál polgár bizalmas adatait szerezte meg

Több mint 35 ezer ausztrál állampolgár személyes adatai kerültek be egy, a Kínai Kommunista Párttal és a kínai néphadsereggel is kapcsolatban álló kínai vállalat által összeállított óriási adatbázisba – közölte hétfőn az ABC ausztrál műsorszóró társaság és az Australian Financial Review (AFR) című újság.

A sencseni székhelyű Zhenhua Data egyelőre nem válaszolt az ezzel kapcsolatos megkeresésekre, a cég adatbázisát tartalmazó weboldala pedig elérhetetlenné vált.

A közlés szerint a mintegy 2,4 millió emberre vonatkozó információkat tartalmazó adatbázisban szerepelnek Scott Morrison ausztrál miniszterelnök, valamint több befolyásos üzletember, vállalkozó és újságíró adatait is.

Az ABC értesülései szerint az adatbázisban szereplő ausztrál állampolgárok közül 656 tartozik a „kiemelten fontos” és a „politikai közszereplő” kategóriájába.

A születési adatokat, politikai kötődést és családi állapotot nyilvános oldalakról, ám

a bankszámlaadatokat, álláspályázatokat és pszichológiai profilokat bizalmas dokumentumokból vették át.

Elemzők szerint a vállalat „hibrid és pszichológiai háborút” folytat a nemzetközi közvélemény befolyásolására és a közösségi média manipulációjára irányuló kísérletekkel.

(MTI)