Az érintett polgármestereknek is kellemetlen feladat Koncz Zsófiát népszerűsíteni

Én nem akarok erről beszélni

- mondta Orosz Zsolt, Hernádnémeti polgármestere, miután arról érdeklődtünk, hogy függetlenként miért kellett részt vennie a Koncz Zsófiát népszerűsítő telefonos kampányban. Hasonló módon "nyilatkozott" a magát szintén függetlennek nevező Kozma István, Hernádkércsi polgármester, aki először visszahívást kért, majd közölte, hogy nem kíván a telefonos kampányról beszélni.

A Fidesz jelöltje melletti kampányban résztvevő többi polgármester ezután már fel sem vette a telefont, hiába kerestük többször is a szerencsi, a tarcali és tokaji polgármestert, illetve a borsodi 6-os választókerület érintett településeinek vezetőit. Korábban az N1TV számolt be arról, hogy független polgármestereknek is kampányolniuk kell Koncz Zsófia mellett.

Nem nagyon lepődtem meg ezen...

- mondta az Alfahír kérdésére a Jobbik alelnöke. Dudás Róbert szerint a demokrácia megcsúfolása, amikor a kormányzat erővel veszi rá a polgármestereket egy olyan telefonos kampányban való részvételre, amihez elvben nincs közük.

Egészen visszás helyzet az, amikor a kormány és a Fidesz arra bírnak rá független polgármestereket, hogy a lakosságot presszionálják. Én inkább azt javaslom Koncz Zsófiának, hogy vegye magának a fáradságot és személyesen győzze meg a borsodiakat, mivel az eddigi kampánya inkább csak reprezentáció volt.

- tette hozzá Dudás Róbert.

Korábban erről is próbáltuk kérdezni Koncz Zsófiát, amikor Bőcsön járt átadni egy új kereszteződést. A Fidesz jelöltje azonban olyan néma volt, hogy még kampánybeszédet sem mondott. Egyébként ezt amúgy sem szokott.

Alfahír

Ehelyett gyerekekkel népszerűsíti magát, gondosan megválogatott hallgatóság előtt mond néhány biztató szót, de még véletlenül sem beszél a helyi és az országos gondokról.

Még a kormányközeli médiának sem, vagy ha mégis, akkor azok előre legyártott panel kérdések, mint például a hírtévében, amikor a műsorvezető arról kérdezte Koncz Zsófiát, hogy mennyiben kívánja továbbvinni néhai édesapja politikai örökségét.

A válasz pedig az volt, hogy Koncz Ferenc öröksége rendkívül fontos és ő, (Koncz Zsófia) mindenképp szeretné azt továbbvinni...

Elemzők szerint ezek után nem lehet csodálkozni azon, ha a Fidesz még a függetleneket is arra próbálja rászorítani, hogy mentsék a menthetőt.