A Jobbik önálló minisztériumot adna a családpolitikának, nem támogatják Novák kinevezését

Ma hallgatta meg az Országgyűlés népjóléti bizottsága Novák Katalint, aki a kormány új, családokért felelős tárca nélküli minisztere lesz. Lukács László György, a Jobbik képviselője péntek délutáni sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Novák a kormány elmúlt tíz éves családpolitikájának prezentálása mellett lényegében beismerte, hogy az intézkedések ellenére a várt demográfiai fordulat nem következett be.

Az ellenzéki honatya szerint itt negyven évnyi lemaradást kellene ellensúlyozni, de úgy néz ki, hogy a kabinet eddigi lépései nem voltak elegendők erre.

Hiába gondolja úgy az Orbán-kormány, hogy olyan jövőképet ad a fiataloknak, amelyre demográfiai szinten is lehet építeni, a fiatalabb generációk nem látják úgy, hogy olyat kínálnak nekik, amelyben ők gyarapodni tudnak és amelyre a demográfiai fordulatot építeni lehet

- fejtette ki Lukács.

A Jobbik több javaslatot is megfogalmazott Novák irányába:

a családi pótlék 30 százalékos emelése olyan módon, hogy ezt egy kártyára kapják a jogosultak, ezzel tulajdonképpen kötött felhasználásúvá téve azt, így elkerülve a visszaéléseket

megkérdezték a leendő minisztert, hogy támogatna-e egy abortusztilalmi szabályozást, Lukács szerint a kormánypolitikus kitért a válaszadás elől

azt is felvetették Nováknál, hogy támogatná-e a gyermekneveléshez szükséges alapvető termékek áfáját? „Sajnos úgy tűnik, nem a kormány válasza” – mondta Lukács

A Jobbik azt szeretné elérni, hogy legyenek olyan szabályozások, amelyek pénzt hagynak a családoknál és aktívan segítik már az első gyermek vállalását is. Az ellenzéki politikus szerint nem az a kérdés, hogy születik-e második vagy harmadik gyerek, hanem sok esetben az anyagi kényszerben élő fiatal pároknál már az első sem születik meg időben, vagy egyáltalán nem is vállalnak gyereket.

Lukács arra is emlékeztetett, hogy Novák 2018-ban még azt mondta, nem lesz miniszter. Most akkori nyilatkozatának mond ellent, de a Jobbik nem szavazta meg a tárcavezetői kinevezést, mert úgy gondolják, hogy önálló minisztériumra lenne szüksége a család- és ifjúságpolitikának, ahogy az egészségügynek és az oktatásnak is.