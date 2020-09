Még megmenthetjük magunkat, de alapjaiban kell változtatni az életünkön

A marhahúst már említette, mit tudunk még tenni egyéni szinten?

Nagyon vadul hangzik, de minden embernek tudomásul kell vennie, hogy úgy nem élhet, ahogy eddig élt. Az életünk minden egyes szegmensét újra kell gondolni. Az egyéni energia-felhasználást minimalizálni kell, a közlekedési igények lecsökkentésével együtt. Olyan élelmiszerek vásárlására kell törekednünk, amelyeket Magyarországon termeltek, hogy az élelmiszerszállítást a minimálisra csökkenthessük. Én nagyon szeretem például az avokádót, de úgy gondolom, hogy nem ehetek avokádót, mert azt főként Brazíliából hozzák ide. Nehéz kimondani, de a jelenleg ismert fogyasztói társadalomnak vége kell, hogy legyen, nem mehet így tovább. Nem azért kell vásárolni, mert az jó, hanem azért, mert szükségem van azokra a tárgyakra, szolgáltatásokra, amiket megvásárolok. Ha kilyukadt a nadrágom, veszek egy újat, technológiai eszközt csak akkor cserélek, ha az előző már végleg elromlott. A műanyaghasználatot is minimalizálni kell, és ötször végiggondolni vásárlásnál, hogy enélkül valóban nem tudok élni, tényleg szükségem van rá? Egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy óriási felvilágosítói, oktatói feladat minden emberhez eljuttatni az üzenetet, hogy így nem mehet tovább. Aztán jött a koronavírus.

És mindenkinek azonnal megváltozott az élete.

Egy héten belül mindenki feladta az addigi szokásait, minden megváltozott. Ez megmutatta, nem igaz, hogy nem lehetséges, csak komoly belátásra van szükség. Ha veszélyben érzem magam, ha félek, akkor tudomásul veszem, hogy máshogy kell csinálnom. A Covidnál ezt viszonylag egyszerű volt végiggondolni, erős intézkedések is születtek. A klímaváltozás területén inkább agymunkára van szükség, hogy mindenki maga lássa be és döntsön a változtatás mellett. Ha szabad ilyet mondani, a Covid tudatilag segített, mert mindenki megtapasztalta, hogy tud másképp is élni. Ha én azt akarom, hogy az unokáim számára is élhető legyen a bolygó, és a kibillent klíma ne okozzon nehézségeket nekik, változtatnom kell. A mai életemen változtatok az ő érdekükben, ez nem egy bonyolult gondolat.

Ahogy mondta, a Covidnál veszélyben érezhetjük magunkat, mert az egy vírus, ami bárkit megfertőzhet. Az emberek többsége viszont nem aszerint éli a mindennapjait, hogy milyen bolygót hagyok az utódaimra.

Kézzelfogható példákat láthatunk a klímaváltozásra, ha megnézzük, hogy a klímaextrémumok miket okoznak. Amelyik falun átment egy erős vihar, és elvitte néhány ház tetejét, ott egyből megértették, hogy miről van szó. Ha nem változtatunk egyre több és egyre erősebb ilyen vihar lesz. Ugyanez igaz a hőhullámokra, az árvízre, az aszályra és a tornádókra. A szélsőségek gyakorisága és intenzitása megnövekszik. A hőhullámok emberéleteket követelnek, pesszimistább forgatókönyv esetén ezek gyakorisága a mai tízszeresére növekedhet, az időtartamuk a két és félszeresére nőhet. De nem is kell a jövőbe tekinteni, a mérési adatok a már bekövetkezett változásokat is megmutatják. A ’60-as-’70-es években minimális számú hőhullám volt és az intenzitásuk sem volt ilyen erős. Ha csak az elmúlt évtizedet (2010-2020) nézzük, tudunk mondani három olyan évet, amikor nyáron hat hőhullám volt, s az egyik esetben még szeptemberben is tartott.

Ezek a klímaváltozás legközvetlenebb következményei?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy ezeket látjuk leginkább. Az, hogy másfél fokkal felkúszik az éves átlaghőmérséklet, vagy a század végére Magyarországon átlagosan öt fokkal melegebb lesz, nem annyira látványos. A Földnek ma is vannak olyan részei, ahol magasabb az átlaghőmérséklet, és szárazabb az időjárás, lehet élni ott is, de teljesen más életformát követel. Amit igazán érzékelünk, és drámaian látványos, az az extrémumok.