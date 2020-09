A Liverpool nyerte a Premier League rangadóját

A címvédő Liverpool 2-0-ra nyert a Chelsea vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának vasárnapi rangadóján.

A mérkőzés alakulását döntően befolyásolta az első félidő ráadása, amikor a hazaiak dán védőjét, Andreas Christensent videobírós elemzés után azonnali piros lappal kiállította a játékvezető. Christensen utolsó emberként birkózta le a kilépni igyekvő Sadio Manét.

A második játékrészben éppen a szenegáli támadó döntötte el a rangadót, mivel az 50., majd az 54. percben is gólt szerzett.

Frank Lampard csapata a hajrában szépíthetett volna, ám Jorginho gyengén elvégzett büntetőjét Alisson hárította.

A Liverpool egymás után negyedik alkalommal győzte le a bajnokságban a Chelsea-t.

Premier League, 2. forduló:

Arsenal–West Ham United 2-1 (1-1)

Manchester United–Crystal Palace 1-3 (0-1)

Leeds United–Fulham 4-3 (2-1)

Everton–West Bromwich Albion 5-2 (2-1)

Chelsea–Liverpool 0-2 (0-0)

Newcastle United–Brighton 0-3 (0-2)

Southampton–Tottenham Hotspur 2-5 (1-1)

később játsszák:

Leicester City–Burnley

Aston Villa–Sheffield United

Wolverhampton Wanderers–Manchester City

(MTI)