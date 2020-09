"Készüljetek." - Orbán Viktor 2022-ben döntő ütközetre készül, ideje neki is "hadrendbe állni"

Orbán Viktor miniszterelnök egy nagyon hosszú levelet/esszét írt a kormánypárti Magyar Nemzetbe, ami elég sok témát érint, vannak benne érdekességek is, de végül is az utolsó sorokból kiderül, ez nem több mint egy fideszes kampánynyitó jegyzet. Csak hosszú.

A harc, amiről a magyarok nem is tudnak

Most attól eltekintünk, hogy mi szükség volt hétfő reggel hosszasan arról olvasni, hogy milyen a miniszterelnökünk szerint milyen harcok zajlanak - mindenhol. A lényeg, hogy végre négy alkalommal leírhatta, hogy "libernyákok".

A közös ellenségkép-keresés közepette például olvashatunk "libernyák határőrökről", illetve arról is, hogy a nacionalizmus dicséretétől összerándul a német gyomor.

Az írás eme szakaszából kiemelendő, hogy Orbán szerint Kelet-Közép-Európában gyulladt ki a piros láma, és itt mondták ki, hogy "a liberális és a kereszténydemokrata politikai elmélet különbözőségei nem csak az egyetemi katedrák világában fontosak". Majd kiállt a minimum tekintélyelvű (vagy épp észak-afrikai diktátorok) államvezetők mellett, amikor leszögezte:

"az arab tavasz is bebizonyította, a liberális demokrácia összeomlást és káoszt, több kárt, mint hasznot hozhat magával. Ezért szurkolunk Donald Trump győzelméért is, mert jól ismerjük az amerikai demokrata kormányok morális imperializmusra épülő külpolitikáját".

Érdekességképpen, Orbán Viktor szerint a liberalizmus elleni harcáról a magyarok nem is tudnak, de azért a kormányfőnk elnézi nekünk ezt a tudatlanságból fakadó hiányosságunkat. "A magyar olvasó aligha ismeri ennek a vitának a teljes nyugati civilizációra kiterjedő szélességét, mélységét és elkeseredett har­cait. Azt hiszi, ez csak a magyar, esetleg a 'nyomorult közép-európai kisállami létünk' hordaléka.

Ezért nem látja és talán nem is méltányolhatja a mi nemzeti-keresztény alkotmányunk rendíthetetlen és szellemes alapvetését, miszerint az állam és az egyház különváltan működik".

Az EU lemaradt

Az Európai Unióval kapcsolatban konkrét megállapodásokra jutott. Például, mivel nincs komolyan vehető méretű közös hadserege, Európa még sem be sem nevezhet a korszakos technológiai és innovációs kutatásokba. Ugyanakkor "2012-ben az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága jelezte, hogy az unió a világ össztermeléséhez 2010-ben 29 százalékkal járult hozzá, és ez 2050-re visszaesik majd 15-17 százalékra. Ma 2020-at írunk, és ez már most, tehát harminc évvel korábban bekövetkezett. Ez a derék főigazgatóság azt is előre jelezte, hogy a népesedési gondok miatt az Európai Unió támogatni fogja a megnövekvő migrációt, főként Észak-Afrikából és a Közel-Keletről. Mindezt 2012-ben!

Arra is született becslés, hogy 2050-re Oroszország nélkül számítva az európai népesség húsz százaléka muszlim lesz. Ma az látszik valószínűnek, hogy a nyugati nagyvárosokban 2050-re inkább muszlim többséggel kell számolnunk".

Éppen ezért szerinte

"nem csoda, (...) hogy a Nyugat elvesztette vonzerejét Közép-Európa szemében, a mi életberendezkedésünk pedig nem tűnik kívánatosnak a nyugatiak számára",

ugyanakkor Orbán Viktor szerint meg kell találni az együttműködés módját. "A megegyezések és kompromisszumok útján kell maradnunk, és végre kell hajtanunk a nyáron tető alá hozott grandiózus pénzügyi-költségvetési terveinket" - fogalmazott.

"Ez is külföldről jött"

"Azt tudjuk, hogy 2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz"

- írta a miniszterelnök a koronavírussal kapcsolatban, amiről egyébként megállapította:

"mint az első, ez is külföldről jött. Külföldről hurcolták be Magyarországra".

"A derűlátó virológusok szerint a koronavírus ellen bevethető vakcinát 2021 tavaszára kifejleszthetik. (...) S ha meglesz a vakcina, meg kell szereznünk néhány millió dózist, majd következhet a jelentkezők tervszerű beoltása" - fogalmazott a politikus, többször is hangsúlyozva, hogy minden adott Magyarországon a sikeres védekezéshez.

Kampánystart

Reményét fejezte ki azért is, hogy "egy sikeres járvány elleni védekezéssel, felizmosított egészségüggyel, soha nem látott magasságba lendített gazdasági növekedéssel, teljes foglalkoztatással, még a korábbiakat is túlszárnyaló otthonteremtési boommal és a visszaépítés alatt álló 13. havi nyugdíjjal érkezünk meg a huszonkettes választáshoz".

S ezzel eljutottunk az esszé lényegéhez, Orbán Viktor kezében eldörrent a startpisztoly. Kezdődhet a 2022-es országgyűlési választási kampány.

Ennek megfelelően a minden magyarok mniszterelnöke rá is támadt az ellenzékre. "Csak a fúrás-faragás, a nemzeti erők és összefogás gyengítése, orvlövészet az ország védekezését irányító szakemberekre és politikai vezetőkre, be- és elárulás Brüsszelben, gáncs és cselvetés. Nekünk ez a baloldal jutott. Ráadásul most a Jobbikkal besűrítve". Kissé később híveit figyelmeztetve, hogy "a szabadságunkról lesz szó 2022-ben is".

Egyébként annyira belelovalta magát Orbán Viktor a forradalmi szerepében, hogy még azt is megállapította, már 2010-ben is Soros György ellen harcolt.

Majd csak eljutunk az utolsó bekezdésig.

"2022-ben döntő ütközetre készülnek. Mögöttük lesz a nemzetközi média, a brüsszeli bürokraták és a civilnek álcázott NGO-szervezetek. Nem lehet kétségünk, a hatalomért és a pénzért mindent meg fognak tenni. Ideje nekünk is hadrendbe állni. A kormányzás nehéz évei után vissza kell térnünk a választási csatatérre. Itt az ideje szedelőzködni, hogy a megfelelő pillanatban kilovagolhassunk. Nagy ütközet vár ránk 2022-ben. Készüljetek."

(Csak zárójelben, a Fidesz pártalapítványa által több mint százmillióval támogatott Alapjogokért Központ új kampányának véletlenül épp a "készüljetek" az egyik hívó szava...)