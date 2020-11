Bajuszos villamosok hívják fel a figyelmet a prosztatarákra

A következő hetekben a legforgalmasabb budapesti villamosvonalakon „bajszos Combinók” közlekednek, jelezve hogy a november a prosztatarák-megelőzés hónapja.

A BKK is csatlakozott ahhoz az ausztrál kezdeményezéshez, melyben novemberben világszerte sok férfi egy teljes hónapra félreteszi a borotvát, és megnöveszti a bajuszát. Ezzel arra hívják fel a figyelmet, hogy a férfiaknak is törődniük kell az egészségükkel, illetve hogy rendszeres szűréssel megelőzhető az egyik legelterjedtebb férfibetegség, a prosztatarák - írják sajtóközleményükben.

Miért növesztett bajuszt a Combino? Hogy ne felejts el elmenni prosztatarákszűrésre! Ha pedig anya, feleség, barátnő vagy, akkor emlékeztesd erre a számodra fontos férfiakat. 45 éves kor felett évente ajánlott a prosztatarákszűrés még akkor is, ha nincs panaszod. A korai diagnózis a betegség sikeres kezelésének egyik legfontosabb feltétele.

A prosztatarák hazai statisztikája riasztó: 6000 friss regisztrált eset és 1500 elvesztett férfiélet a betegség éves mérlege. Szakértők szerint az évenkénti prosztatarákszűrés minden 45 év feletti férfinak javasolt panaszmentes állapotban is, hiszen a korai diagnózis a betegség sikeres kezelésének legfontosabb feltétele. Magyarországon a diagnosztizált prosztatarákos betegek mintegy 30 százaléka sajnos későn, már az áttétes stádiumban fordul orvoshoz. Ehhez az is hozzájárul, hogy a férfiak egészségtudatossága elmarad a hölgyekétől, és – ahogy azt a kampány is hangsúlyozza – gyakran a női családtagok beszélik rá a férfiakat a vizsgálatra.