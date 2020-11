Két hét kell, hogy kiderüljön, eredményesek-e a korlátozó intézkedések

A fertőzöttségi adatok egy kicsit kedvezőbbnek tűnnek a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően, de ebből következtetést még nem lehet levonni, a korlátozó intézkedések eredményei a bevezetésük után két héttel láthatók - közölte az országos tisztifőorvos a szokásos koronavírus-sajtótájékoztatón.

Müller Cecília hangsúlyozta: "a már mindenki által megszokott, elfogadott maszkviselés" hatékony eszköze a járvány megfékezésének, de a pandémia kezdete óta megfertőződött 165 901 ember "nem kevés", továbbra is fegyelmezettnek kell maradni, "vigyáznunk kell magunkra és egymásra".

A pénteken a szociális intézmények dolgozóinál kezdődött országos tesztelési akcióval összefüggésben jelezte, hogy Magyarországon a szociális otthonok 26 százalékában találtak fertőzöttet, a fertőzöttség mértéke egy esettől a 60 százalékig terjedt.

Jelenleg 417 szociális intézmény érintett, a gondozottak 6 százaléka, 5940 ember, a gondozók 1 százaléka, 976 ember kapta el a koronavírust - jelezte. A koronavírus-fertőzött gondozottak közül 1175-en szorultak kórházi ellátásra, 586-an elhunytak - tette hozzá.

Müller Cecília kiemelte, növekszik a koronavírus-fertőzéssel kórházban kezeltek száma, jelenleg 7512-en szorulnak ellátásra, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen. "Ezek a számok nem kedvezőek" - mondta.

Beszélt arról is, hogy tegnapi napom három "nagyon fiatal" társunkat is elvesztettük, egy 30, egy 31 és egy 34 éves beteg is elhunyt. Az utóbbi esetében alapbetegség még nincs jelölve.

Müller Cecília hangsúlyozta, nagyon széles az életkori határsáv, amelyben számolnunk kell azzal, hogy krónikus megbetegedés esetén rendkívül súlyos a koronavírus-megbetegedés lefolyása.