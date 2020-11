Ferenc pápa szerint a szegényeket is bevonó fejlesztési modellek kellenek a járvány után

Ferenc pápa arra kérte a fiatal közgazdászokat, vállalkozókat és üzletembereket egy szombati ifjúsági fórumon az olaszországi Assisiben, hogy a koronavírus-járvány elmúlása után olyan fejlesztési programokat kezdeményezzenek, amelyekbe be lehet vonni a szegényeket is - számolt be róla az MTI.

A járvány elmúlására a legrosszabb reakció az volna, ha még lázasabb fogyasztásba és önzésbe kezdene a világ, mint amit előtte folytatott - jelentette ki az egyházfő a fórumra készített videoüzenetében.

"Ehelyett a szegények hadd vehessenek részt azokban a vitákban, amelyek egy "más gazdaságtörténetről" szólnak, egy olyanról, amelyre nagy szükség van."

Arra kérte a fiatalokat, hogy segítsenek fenntarthatóbbá tenni a termelési láncokat és a fogyasztási szokásokat, mert a gazdasági modellek közvetlen céljának nem csak a profitnak és a politika támogatásának kell lennie, figyelmen kívül hagyva, hogy ezek milyen emberi, társadalmi és környezeti károkat okoznak.

Nem elég testvéreinknek csak a legalapvetőbb szükségleteit kielégíteni, hanem el kell fogadnunk, hogy a szegényeknek is joguk van ott ülni a megbeszéléseken, részt venni a vitákban, hogy utána megtermelhessék javaikat. Ez a modell meghaladja a jóléti államét - szögezte le Ferenc pápa.