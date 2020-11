Az Iszlám Állam tervelte ki a szombati kabuli robbantást

Már tíz halálos áldozata van a szombati kabuli rakétatámadás halálos áldozatainak száma - közölte Amrulla Száleh afgán alelnök vasárnap. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezett jelentkezett.

A hatóságok tájékoztatása szerint 23 rakéta csapódott be Kabul több lakónegyedében. A támadásban 51 ember megsebesült, többségükben fiatalok.

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett a támadás elkövetőjeként. Közlésük szerint a nagykövetségeknek otthont adó kabuli zöld zóna volt az elsődleges célpontjuk.

A rakétákat és aknagránátokat a dzsihadisták két kisteherautóról lőtték ki. Augusztusban is volt egy hasonló támadás Kabulban, akkor is több mint egy tucat lövedék hullott lakóházakra, és szintén többen életüket vesztették. Annak a támadásnak az elkövetőjeként is az Iszlám Állam jelentkezett.

(MTI és Reuters)