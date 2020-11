Michigani republikánus képviselő: Trump nem kért beavatkozást a szavazatszámlálásba

Donald Trump amerikai elnök nem kérte a beavatkozást a szavazatszámlálás folyamatába - jelentette ki Lee Chatfield, a michigani képviselőház republikánus elnöke a Fox televíziónak adott interjújában vasárnap, közli az MTI. Chatfieldet és a michigani képviselőház másik hat republikánus törvényhozóját Donald Trump pénteken fogadta a Fehér Házban. Sajtóhírek akkor arról szóltak: az elnök esetleg azért egyeztet a politikusokkal, hogy megpróbálja rávenni őket a választási eredmény hitelesítése előtt a folyamat befolyásolására. Michiganben Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje 154 ezer vokssal többet kapott, mint Donald Trump. Lee Chatfield a Fox televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: alaptalanok voltak azok a feltételezések, amelyek szerint Donald Trump törvénytelenségre akarta volna rábírni a politikusokat. Ez egész egyszerűen nem történt meg - szögezte le a michigani házelnök. Nem részletezte azonban, hogy miről esett szó a mintegy másfél órás megbeszélésen. Mindössze annyit mondott, hogy a küldöttség további szövetségi segítséget igényelt a koronavírus-járvány elleni küzdelemre Michiganben. Michigan állam választási bizottsága azt kérte a szavazatokat ellenőrző, két republikánus és két demokrata párti politikusból álló testülettől, hogy hitelesítse a november 3-án tartott választás eredményét, amely szerint Joe Biden 2,8 százalékpontos szavazattöbbséggel aratott győzelmet. A Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) és a párt michigani vezetése azonban azt szeretné, ha a hitelesítéssel még 14 napig várnának. Feltételezéseik szerint ugyanis Wayne megyében - amely az állam legnagyobb területű megyéje, székhelye Detroit - alaposan kivizsgálnák a feltételezett választási szabálytalanságokat. A michigani választási iroda már jelezte: még ha a szabálytalanságok beigazolódnának is, ez nem változtatná meg a végeredményt. A hitelesítési folyamatot nem szabad manipulálni annak érdekében, hogy egyfajta utólagos népszavazás legyen a választók kinyilvánított akaratáról. A demokrácia nem így működik - írta vasárnapi közleményében Lavora Barnes, a michigani Demokrata Párt elnöke. Republikánusokhoz közeli rádiók és portálok idézték Barnes június elején kiadott közleményét, amelyben az afroamerikai politikusnő azt hangoztatta, hogy azok az emberek, akik Donald Trumpot támogatják, rasszisták. Közben Donald Trump jogászcsapata vasárnap fellebbezést nyújtott be Pennsylvaniában azon szövetségi bírói döntés ellen, amely szombaton elutasította a keresetet több millió levélszavazat érvénytelennek nyilvánítására. A kereset szerint az állam több megyéje törvényellenesen elfogadott olyan levélszavazatokat, amelyeken javítva volt a voks. Pennsylvaniában a jelenlegi helyzet szerint Biden győzött, 80 ezerrel több szavazattal. A tagállam 20 elektort ad az Egyesült Államok elnökét megválasztó elektori testületbe, amelyben 270 voksra van szükség ahhoz, hogy az egyik jelöltet az Egyesült Államok elnökévé válasszák. Trump kampánycsapata vasárnap este közleményt adott ki. Ebben tudatta, hogy az elnököt segítő jogászcsapatnak többé nem tagja Sidney Powell, az az ügyvéd, aki nemrégiben csatlakozott a jogászokhoz, és a múlt csütörtökön tartott sajtókonferencián ellentmondásos és megalapozatlan állításokat fogalmazott meg a feltételezett választási csalásokról. A többi között úgy vélekedett, hogy az állítólagos választási csalások egy Venezuelából kiinduló összeesküvés részei. Powell megjegyzéseit republikánus publicisták és politikusok egyaránt bírálták. Joni Ernst iowai republikánus szenátor például egy rádióinterjúban "sértőknek" nevezte a jogásznő állításait. Sidney Powell nem tagja Trump jogászcsapatának - írta közleményében Rudy Giuliani és Jenna Ellis, a jogászcsapat két tagja. Leszögezték azt is, hogy a jogásznő "nem személyes ügyvédje Donald Trumpnak".