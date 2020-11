Horvát Lili filmjét jelöli Magyarország az Oscar-díjra

Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje képviseli Magyarországot jövőre a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért folyó versenyben - közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfőn az MTI-vel.

A magyar mozifilm a nagy presztízsű velencei fesztiválon debütált nyár végén, világszerte lelkes kritikák fogadták, rangos seregszemléken díjazták Varsótól Chicagóig, és a magyarországi mozikban csaknem 20 ezren látták néhány hét alatt

- emlékeztetnek a közleményben.

Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a jövőre 93. alkalommal átadandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy alkotást nevezhet azok közül, amelyeket 2019. október 1. és 2020. december 31. között mutattak be az adott országban.

Az országok hivatalos Oscar-nevezései közül az Amerikai Filmakadémia képviselői választják ki majd az öt jelölt játékfilmet. A jelöltek listáját 2021. március 15-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására április 25-én kerül majd sor Los Angelesben.

Mint az NFI közölte, a hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő testületben a Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottságának tagjai közül Fonyódi Tibor, Káel Csaba, Kálmán András és Pesti Ákos, valamint Bereczki Csaba, az NFI nemzetközi jogértékesítési és képviseleti igazgatója és Novák Emil operatőr vett részt idén. A hattagú bizottság egyhangúlag döntött a magyar Oscar-nevezésről.

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmben Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival, ám hiába vár a Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.

A film főszereplői Stork Natasa és Bodó Viktor; további fontos szerepekben Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor is feltűnik. A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült, a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A film operatőre Maly Róbert volt.

Horvát Lili filmje nagy sikerrel mutatkozott be nyár végén a velencei, majd a torontói fesztiválokon. Antalyában Stork Natasa elnyerte a legjobb színésznő díját, Varsóban a magyar filmet a kritikusok nemzetközi szövetsége zsűrije FIPRESCI-díjjal tüntette ki. Arany Hugó fődíjat nyert az Egyesült Államok legnagyobb múltú fesztiválján Chicagóban, és a fődíjjal együtt három trófeával tért haza a spanyolországi Valladolid nagy presztízsű filmfesztiváljáról. A valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilm a philadelphiai filmfesztiválon megkapta a legjobb játékfilm díját.

A Mozinet által forgalmazott filmre már csaknem 20 ezren váltottak jegyet a magyar mozikban, december 1-jétől pedig a Cinego weboldalon is elérhető. Horvát Lili filmje jövőre számos országban a fesztiválokon kívül is látható lesz. A Nemzeti Filmintézet az alkotás forgalmazási jogait Ausztráliára, Új-Zélandra, Spanyolországra, Andorrára, Svájcra és Romániára már értékesítette, és sok más országban is nagy az érdeklődés a helyi filmforgalmazók részéről - áll az NFI közleményében.