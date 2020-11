Klímaügyi különmegbízott és magyar származású külügyminiszter - így nézhet ki a Biden-kormány

Joe Biden leendő amerikai elnök Antony Blinkent jelölheti a külügyminiszteri posztra - írja a Bloomberg. Az 58 éves Blinken pályáját Bill Clinton elnöksége idején kezdte, később dolgozott az Obama-adminisztrációban is, például külügyminiszter-helyettesként. Az információt a New York Times is megerősítette, a lap szerint a globális szövetségek híve Blinken, aki Joe Biden legközelibb külpolitikai és nemzetbiztonsági tanácsadója.