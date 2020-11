Az ellenzéknek hét pontból álló, közös terve van a nők elleni erőszak megszüntetésére

- így kezdődik a közlemény, amelyet Jakab Péter, Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, Kanász-Nagy Máté, Fekete-Győr András és Tóth Bertalan jegyeznek.

Hazánkban minden ötödik nőt fizikailag bántalmazott a partnere, és több mint 200 ezer nő él jelenleg is ilyen kapcsolatban. A családon belüli erőszak a kormány intézményei által is elismerten tovább növekedett a koronavírus-járvány miatt bevezetett tavaszi korlátozások idején, és várhatóan növekedni fog a mostani időszakban is