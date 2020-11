A magyar kormány partner abban, hogy emelkedjenek az EU 2030-as klímacéljai

Hétfőn jelent meg Orbán Viktor miniszterelnök esszéje a Magyar Nemzetben, ahol egyebek mellett a klímaváltozásról is kifejtette gondolatait, úgy fogalmazott: Abszurditásig emelt klímacélok. Orbán Viktor miniszterelnök egy nagyon hosszú levelet/esszét írt a kormánypárti Magyar Nemzetbe, ami elég sok témát érint, vannak benne érdekességek is, de végül is az utolsó sorokból kiderül, ez nem több mint egy fideszes kampánynyitó jegyzet.