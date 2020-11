Rezidensszövetség: az orvosi bér emelése és a hálapénz betiltása nem tűr halasztást

A Magyar Rezidens Szövetség szerint az orvosi bér emelése és a hálapénz betiltása nem tűr halasztást, de az egyéb, az orvosokra vonatkozó korlátozó intézkedéseket el kell elnapolni az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben.

A szövetség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, az általuk készített felmérés szerint a rezidens orvosok fele nem írná alá az új szerződést, ha máshol is jelentős áldozatok nélkül folytathatja szakorvosi képzését. Hozzátették: a kórházi osztályokon a napi munka oroszlánrészét a rezidens orvosok végzik, az ő munkájuk nélkül nem csak járványhelyzetben, de "békeidőben" is elképzelhetetlen a kórházak működése.

Mint írták, a kormány jelentős összeget szán a béremelésre, azonban a béremeléshez kapcsolt törvénymódosítás korlátozásai miatt mégis széles körű elégedetlenség alakult ki az egészségügyben.

Kitértek arra, hogy jelenleg, a különleges jogrend alapján átmenetileg rendeleti úton is be lehet vezetni az új bértáblát, és felül lehet írni a törvényben elégedetlenséget kiváltó pontokat, vagy el lehet tolni azok bevezetését. A felmérést kitöltők is egyértelműen kifejezték: hosszú távon a bizalom helyreállításához törvénymódosításra lesz szükség, ugyanakkor a megígért béremelés addig sem tűrhet halasztást.

A rezidensszövetség a kormányrendeleti szintű szabályozás tervezetéhez részletes javaslatcsomagot küldött az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Ezek legfontosabb elemei közé tartozik többek között, hogy a kirendelhetőség időtartamának számítása ne naptári évre, hanem bármely tizenkét hónapra vonatkozzon, egészségügyi dolgozó házaspárból csak az egyik felet lehessen kirendelni - közölték.

Javasolták azt is, hogy a lakóhelytől távoli, kötelező kirendelés idejére ne csak az alapbér, hanem az ügyeleti díjak, túlóra-díjak is emelt összegben járjanak, valamint a szabadságok kapcsán is egyértelműsítés szükséges: nem szűnik meg a ledolgozott évek, illetve az életkor, továbbá a nevelt gyermekek után járó többletszabadság.

A rezidensszövetség támogatását fejezte ki továbbá a szakdolgozói képviseletek béremelési kéréseihez, ugyanis a fiatal orvosok több mint 70 százaléka tartja elfogadhatatlannak, hogy egészségügyi munkatársaikra úgy vonatkoznak a szigorítások, hogy nem kapnak a már évekkel korábban betervezetthez képest további emelést - olvasható a szövetség közleményében.