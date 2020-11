A társas vadászatokra nem érvényes a gyülekezés tilalma

Noha Orbán Viktor miniszterelnök november 9-én bejelentette, hogy a kormány mindenfajta gyülekezést megtilt a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott szigorító intézkedések részeként legalább egy hónapig, ez nem vonatkozik a társas vadászatok megtartására - írja a 24.hu.

A lap felkereste ezzel kapcsolatban a az Országos Rendőr-főkapitányságot is, akik közölték: "a vadászat elsősorban vadgazdálkodási tevékenység, amely a területet és az időpontot tekintve is tervszerűen zajlik. A járványügyi védekezés nem akadálya a szabályosan bejelentett társas vadászatok megtartásának.".

Indoklásuk szerint, mivel a vadgazdálkodás működtetéséről, a vadállomány tervszerű és szükségszerű szabályozásáról, a vadásztársaságok gazdasági fennmaradásáról van szó, logikus, hogy a járványügyi védekezést nem akadályozzák a társas vadászatok.

És hogy miért képeznek kivételt a vadászok a gyülekezés tilalma alól az ORFK szerint?

A társas vadászat ugyan nevében utal arra, hogy csoportosan végzett tevékenység, azonban nem értelmezhető gyülekezésnek.

A lap forrásai szerint az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet közös levélben november 25-ig szabott póthatáridőt a társas vadászatok bejelentésére. Korábban a szeptember 30-áig bejelentett vadászatok voltak megtarthatóak, amit azonban hatósági tájékoztatás nem rögzített.

Bizonyos esetekben az este 8 és reggel 5 óra közti kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok, ez azonban a társas vadászatokra nem vonatkozik, utóbbit csak nappal lehet megtartani. De a hivatásos vadászok mellett a tagsággal rendelkező egyéni sportvadászok is kaphatnak engedélyt éjszakai vadászatra, ha a vaddisznóállomány gyérítésben vagy az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében történő vadejtésben vesznek részt - számol be róla a lap.