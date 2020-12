Jobbik IT: Kiemelt ösztöndíjat a tesztelésben résztvevő orvostanhallgatóknak!

A kormány legújabb látványintézkedése, hogy az egészségügyi és orvostanhallgatókat kiküldik tesztelni, jelentette ki a Jobbik Ifjúsági Tagozata.

Az IT tagjai szerint ez a rendelkezés sok esetben megnehezíti a hallgatóknak a vizsgákra való felkészülését és a megélhetésüket is fenyegeti. A Jobbik IT ezért azt szeretné, ha kiemelt ösztöndíj járna azoknak a hallgatóknak, akiknek így veszélybe került a megélhetésük és arra szólítják fel a kormányt, hogy a tesztelésben csak önkéntesek vennének részt. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy ne számítson hiányzásnak, ha az érintettek részt vesznek a tesztelésben.

Tudjuk, hogy ez most egy nehéz időszak, éppen ezért köszönjük minden egészségügyi és orvostanhallgatónak, aki részt vett a tesztelésben

- zárul a Jobbik IT felhívása.