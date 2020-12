Dokumentumfilmet készítenek a hallgatók az SZFE 70 napig tartó blokádjáról

Dokumentumfilmet készít a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádjáról az egyetem dokumentumfilmeseiből álló csapata, amely a kezdetektől rögzíti az eseményeket. A filmnek nem lesz főhőse, sem pedig rendezője, és közösségi alapon készül - számolt be róla a Magyar Narancs.

Hatalmas mennyiségű anyag gyűlt össze, mivel a 70 napig tartott egyetemfoglalást az elejétől kezdve dokumentálták.

Augusztusban, az egyetem elfoglalása előtt már forgattunk a nyári szabadegyetemen, akkor Dér Asia és Fuchs Máté gyűjtötte egybe a csapatot. Ott voltunk az első fórumokon, de az augusztus 31-ei egyetemfoglalással lett igazán intenzív a dolog. Gyorsan megalakult egy kb. 10 fős csapat, hogy mindent rögzítsünk, amit lehet. Hamar rájöttünk, hogy ezt a dokumentumfilmet csak közösségi alapon lehet elkészíteni

– mondta Haragonics Sára dokumentumfilmes, az SZFE doktori hallgatója. Eleinte az volt a terv, hogy választanak néhány szereplőt, akiket főszereplőkként követnek majd, ám végül rájöttek, hogy ez így nem fog működni.

Körösi Máté dokumentumfilmes, az SZFE frissen diplomázott hallgatója elmondta,

két nap forgatás után rádöbbentem én is, hogy ezt nem lehet, nem emelhetünk ki senkit, még egy osztályt sem így, valami mást kell kitalálnunk. Akkor fektettük le a két legfontosabb szabályt: maga a közösség lesz a főszereplője a filmnek, nem lesz egy darab rendező, hanem mi is együtt, bázisdemokratikus alapon alkotunk. Ez volt az egyetlen működőképes és őszinte megoldás annak érdekében, hogy az egyetemfoglalás szellemiségéhez passzoljon a film.

Fotó: SZFE HÖK

Jelenleg tizenhat terabyte-nyi, vagyis több száz órányi anyaguk van, rögzítették a nyilvánosság előtt és a zárt ajtók mögött zajló eseményeket egyaránt, az egyetemfoglaló közösség életét, és még most is folyamatosan rögzítik a történteket. A vágás a megszólalók szerint fokozottan nehéz lesz, hisz azt is demokratikus alapon szeretnék megoldani.

Mint ismert, az SZFE épületeit a járványhelyzet miatt november 10-én kellett elhagynia az egyetemet felügyeletük alatt tartó hallgatóknak, akik a blokád ideje alatt egyébként minden tanórát és kurzust megtartottak. Búcsúzásukkor közölték, a blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik, az ellenállást pedig egy ideig az épületeken kívül folytatják.

