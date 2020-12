Kiakadtak a kocsordiak mert a polgármester megvonta a gyermekek étkeztetési hozzájárulását

Ilyet az országban sehol sem tapasztaltunk. Ez aztán szép karácsonyi ajándék... Ne hagyják magukat az érintett szülők, csak összefogással lehet célt érni!!! Azt hiszik, hogy a szülők milliomosok és ha valaki csak egy kicsivel keres többet az átlagnál, akkor már le kell őket húzni. Ez dühítő, de akkor legalább rendes kajákat adjanak, amit a gyerek meg is eszik ennyi pénzért!! Köszönjük szépen a polgármesteri hivatalnak, hogy ennyire törődnek a kocsordi emberekkel. Már megbántam a szavazást, de eljön majd az idő. Képmutatás... Ez jellemzi csak Kocsordot!!! Mit is várunk?? Jót biztos nem... Remélem büszke magára, aki erre a polgármesterre szavazott! Remélem ő is szenved mint más!!

Ez csak néhány felháborodott hozzászólás volt a közösségi oldalakon, miután Bakos Róbert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kocsord település Fidesz által támogatott polgármestere, - meglehetősen sajátosan értelmezve a kormánypárt családbarát politikáját - úgy döntött, hogy az ottani gyermekétkeztetés költségét 50-ről, 100 százalékban az ott élő családokra terheli.

Bakos polgármester egyébként ezzel a lépésével próbája betömködni azokat a helyi költségvetési réseket, amit éppen támogató pártja a Fidesz idézett elő, miután a koronavírus-járványra hivatkozva a kormány megvonta az önkormányzatoktól a helyi iparűzési, illetve a gépjárműadóból származó bevételt.

Bakos Róbert Kocsord polgármestere facebook

Nem szeretnék erről a kérdésről nyilatkozni!

- mondta Bakos Róbert, miután telefonon arról érdeklődtünk, hogy döntése mennyiben áll összhangban a Fidesz családbarát propagandájával. Ezt a válaszát még kétszer megismételte, amikor a döntés esetleges visszavonásáról és a rendelkezés miértjéről kérdeztük.

Bakos Róbert (jobbra) és Kovács Sándor (Fidesz) a térség országgyűlési képviselője facebook

Pedig a kocsordiak is választ várnak, mivel a községben a járvány miatt így sokan vannak, akik elvesztették megélhetésüket és az érintett családok többségének szinte megoldhatatlan feladat, hogy kifizessék a most már teljes költséget gyermekeik étkeztetésére. Az ott élők szerint Bakos Róbert döntése nemcsak a Fidesz családokat érintő politikáját veszi semmibe, de a polgármester saját választási ígéreteit is, amihez most az önkormányzati képviselők asszisztáltak.