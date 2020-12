Deutsch: Ha valóban létezik ilyen kizárási kezdeményezés, akkor az viccnek is durva

Itt írtunk róla, hogy a Néppárt EP-frakciójában kezdeményezés indult Deutsch Tamás kizárására miután a Gestapo és az ÁVO kommunikációjához hasonlította Manfred Weber frakcióvezető egyik érvét:

A fideszes politikus a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy

Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának. Ilyen, ha az ember kiáll a szabadságért és a hazájáért. Amennyiben valóban létezik ilyen kizárási kezdeményezés, akkor az viccnek is durva és tökéletesen megmutatja, miért kell minden eszközzel elutasítani a készülő büntetőmechanizmust. Ugyanazt akarják ugyanis

csinálni majd Magyarország ellen, amit most néhányan ellenem terveznek. Politikai okokból büntetnének.