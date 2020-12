Már nincs teljes hadiállapot Örményországban

Részlegesen feloldották Örményországban a hegyi-karabahi harcok miatt szeptember 27-én kihirdetett hadiállapotot, megszüntetve egyes korlátozásokat – jelentette be szerdán hivatalos honlapján a jereváni kormány. A tájékoztatás szerint a tüntetésekre és sztrájkokra vonatkozó tilalmat oldották fel, illetve enyhítettek az országba történő be- és kilépésre vonatkozó különleges jogrenden is.

A helyi sajtóra vonatkozó korlátozásokat is megszüntették. Az örmény média eddig ugyanis csak a hivatalos kormányzati információkat tehette közzé a hadseregről, illetve a katonai tevékenységről.

Az Azerbajdzsántól egyoldalúan elszakadt, majd magát függetlennek nyilvánító, örmény többségű Hegyi-Karabah hovatartozása miatti háborús konfliktus 1988-ban, még a Szovjetunió fennállásakor robbant ki, és azóta többször fegyveres összetűzésekhez vezetett az örmények és az azeriek között. A térségben legutóbb idén szeptember 27-én újultak ki ismét a harcok. Azerbajdzsán elhatározta, hogy fegyverrel szerzi vissza az enklávét, és sikerült jelentős területeket visszafoglalnia.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, Ilham Aliyev azeri elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő november 9-én állapodott meg a tűzszünetről. A térségbe orosz békefenntartókat vezényeltek.

Míg a megegyezést Azerbajdzsánban hatalmas győzelemként ünnepelték, addig Örményországban kapitulációként fogadták, és tüntetések kezdődtek Pasinján lemondását követelve. A kormányellenes megmozdulásokat a tilalom ellenére tartották meg.

(MTI)