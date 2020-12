Hidvéghi Balázs a Szájer-ügyről: Az vesse rá az első követ, aki bűntelen

Hidvéghi Balázst a Kossuth Rádióban a Szájer-ügyről is kérdezték, az Index beszámolója szerint a fideszes EP-képviselő megdöbbenéssel és szomorúsággal hallotta a hírt. Azt is hozzátette, hogy nagyra becsüli és tiszteli Szájer József politikai tevékenységét, akinek munkáját az ellenfelei is elismerik.

Esendő ember. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen

- mondta Hidvéghi, aki szerint Szájer a lemondásával meghozta a legjobb döntést.