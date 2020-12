Szélhámosok több millió forintot is kicsalhattak albérletkeresőktől Budapesten

Noha a koronavírus okozta járványhelyzet a törvényes iparágak többségét a túlélés szélére sodorta, akad egy "szegmens", aminek az elmúlt hónapok igencsak jót tettek: az internetes csalók jelenleg az aranykorukat élik, kétség sem fér hozzá, hogy a kiszemelt áldozataik megtévesztése sokkalta könnyebb a jelenlegi helyzetben, mint valaha. A járvány miatt bevezetett intézkedéseknek köszönhetően ugyanis a gyanútlan vásárlóknak most nem ad okot bizalmatlanságra, ha az online térben, arc nélkül, a személyes kontaktust mellőzve kell lebonyolítaniuk egy-egy adás-vételt. A járványhelyzetre hivatkozó csalók számának növekedésére nemrégiben az ORFK is felhívta a figyelmet és arra kérte a lakosokat, hogy legyenek sokkalta körültekintőbbek az ilyen ügyletek során.

A kiberbűnözők egy új szintjét képviselhetik azok, akik az adathalász e-mailek, illetve weboldalak, valamint nyereményjátékok formájában kicsalt pénzek helyett a budapesti albérletpiacot célozták meg sajnos nagy sikerrel. Mint megtudtuk, a lakást kereső Mészáros Lucának is majdnem sikerült egy ilyen esetbe belefutnia a közösségi felületen, de mielőtt átverhették volna kihátrált az üzletből, majd egy Facebook-bejegyzés formájában próbálta meg figyelmeztetni a lakáskeresőket a gyanús körülményekre: több személyből álló társaság Airbnb-s lakásokat bérel ki néhány napra, melyeket aztán meghirdetnek, mint főbérlő, a kaució beérkezését követően pedig eltűnnek a pénzzel. Napoknak sem kellett eltelnie, Luca felhívására majdnem egy tucat személy jelentkezett, akik arról számoltak be, hogy őket sikerült vagy majdnem sikerült megtévesztenie a csalóknak. Miután több károsultat felkerestünk, kiderült nem egyszeri, amatőrök által gyors pénzkereseti lehetőségként kitalált ingatlanos átverésről van szó, hanem egy profin megszervezett, több fő által irányított, sorozatosan elkövetett csalásról, mely hónapok óta működhet olajozottan, és ami az eddigi információk alapján a vétlen albérlet keresőknek körülbelül 6 millió forintos károkozással járt.

Az Ocean's Eleven írói is megirigyelnék ezt az átverést

Lucával, Eszterrel, Bettinával, Henriettával és Dáviddal beszélgetve kiderült, hogy a legalább két főből álló szélhámosok átverési metódusa minden esetben ugyanaz volt: a Facebookon található budapesti albérlet kereső csoportokban hirdetnek meg főbérlőként felújított, központi helyen fekvő lakást, gyönyörű kilátással, mely az Airbnb megszűnése miatt most pesti viszonylatban kedvező áron bérelhető ki hosszútávra, két havi kaució elutalásával, ami 200.000 Ft. A gyanútlan leendő bérlő miután felveszi a kapcsolatot a hirdetővel, közli vele, hogy a kiszemelt lakást már kiadta, viszont akad egy másik, esetünkben a VII. kerületi Wesselényi utcában, ami hasonlóan jó fogásnak tűnik a piacon. Még a leggyanakvóbb emberben is eloszlatja a kételyeket, amikor a lakás megtekintését lebeszélik, majd a főbérlő közli, ő Nürnbergben lakik, így egy ingatlanos fogja körbevezetni az érdeklődőt az előre lefixált időpontban. Az első furcsaságok a megtekintés során jelentkeznek, amikor is egy tapasztalatlan, fiatal ingatlanos közli a potenciális albérlővel, hogy az, aki eredetileg körbevezette volna nem tud jelen lenni, ugyanis sajnos koccant az autójával így őt kérték meg, hogy mutassa be a lakást. Hamar kiderül, hogy a mély vízbe dobott ingatlanos tapasztalatlansága abból fakad, hogy épp ma van a próbanapja, viszont a főbérlő bármilyen kérdésre készségesen válaszol telefonon keresztül. Miután az ingatlant megtekintette a lakáskereső és jelezte a tulajnak, hogy szeretné kivenni az albérletet, a csalók arra kérik őt, hogy ha nem akar lecsúszni a lehetőségről, akkor azonnal két havi kauciót utaljon el egy Revolut számlára, majd online átküldenek egy elsőre hivatalosnak tűnő magyar-angol nyelvű bérleti szerződést, amivel kapcsolatban azt állítják elég kinyomtatni, aláírni és azt lefotózva visszajuttatni hozzájuk. Mondanunk sem kell, a megtörtént utalást követően a hirdetést törlik, a közösségi felületen megtalálható, nagy valószínűséggel álprofiluk pedig hirtelen inaktívvá válik.

Ekkor a lakáskeresők számára, akik eddig a pontig azt hitték, hogy az ingatlanpiac legjobb bérletét hozták tető alá a válság idején, a rózsaszín köd hirtelen elszáll és a szerződést alaposabban áttanulmányozva rájönnek, hogy a címen kívül sem az emelet, az ajtószám, sem pedig a főbérlő telefonszáma nem szerepel, vagyis az aláírt dokumentum nem tekinthető hivatalos iratnak. Luca nemcsak ennél a pontnál sejtette, hogy át akarják verni, tapasztalt albérlőként azt is tudta, hogy a kulcsok átadásáig semmilyen összeget nem szoktak kérni a főbérlők.

Ahogy a Revolut bankszámlaszám is gyanakodásra adhatott volna okot, ugyanis ez egy olyan elektronikus prepaid kártya, aminek lényege, hogy a bankokat megkerülve, az ügyfelek ingyen tudnak utalni. Ráadásul mindennek kiváltásához csupán az interneten kell hozzá regisztrálni bármilyen névvel és email címmel, majd letölteni az applikációt, ami a csalók számára alaposan megkönnyíti az online tranzakciók során a tényleges személyazonosságuk elrejtését.

Még az ingatlanost is sikeresen megtévesztették

A szélhámosok nemcsak az albérlet keresőket verték át sikeresen, a profizmusukat az is remekül mutatja, hogy a névtelenségük megtartása érdekében még egy álláshirdetést is feladtak, melyben ingatlan adminisztrátort kerestek, aki helyettük végzi el a munka piszkos részét. Ferenc volt az egyik ilyen károsult, aki egy budapesti állásokat összegyűjtő Facebook-oldalon jelentkezett a hirdetésre. Nem kellett hozzá sok idő és egy telefonos interjúra invitálták.

Én is ingatlanokkal kapcsolatos OKJ-s képzést csinálok éppen ezért jelentkeztem rá.Volt egy 20 perces interjúm Kálmánnal, konkrétan a beszélgetés során körbejártunk mindent, ami az ingatlanos szakmához kapcsolható, profin és mindenről értesülten nyilatkozott, fel sem merült bennem, hogy egy csalóval van dolgom. A férfi azt állította, hogy az ingatlan egy barátja tulajdonában van, és őt kérte meg, hogy intézze a bérbeadását, mivel egy nagynevű, leinformálható magyar ingatlanirodánál dolgozik

- majd azzal folytatta Ferenc, hogy a feladata a megállapodás szerint eredetileg nem az ingatlan bemutatása lett volna, hanem a mérőórák, lakások lefényképezése, illetve kapcsolattartás az ügyfelekkel. Kálmánnal végül abban állapodtak meg, hogy próbanapot vállal, amit nap végén mindenképpen kifizet neki, illetve ha elégedett volt a munkájával, akkor a munkaszerződést is aláírják még az este folyamán. A megtévesztett ingatlanos három különböző névvel is találkozott, akik közül az egyik állítólag Kálmán testvére, az pedig szerinte biztos, hogy nem egy ember áll a megtévesztés mögött, ugyanis két különböző személlyel beszélt telefonon.

A Wesselényi utcai lakás bemutatására december 1-jén kérte meg Kálmán a bejáratott hazugsággal, vagyis, hogy az ingatlanos autós koccanása miatt nem fog odaérni időben. Az első furcsaság az volt számára, amikor az érdeklődők hol az állítólagos tulajra, Tamásra, hol pedig Andrásra, Kálmán testvérére hivatkoztak. Előzetesen annyit kért tőle a férfi, hogy a saját adatait ha lehet ne adja meg az érdeklődőknek, akik szeretnék kivenni a lakást, azokat egyből irányítsa hozzá. Belőlük pedig nem volt hiány:

Furcsálltam, hogy már délután három óra van, félóránként jöttek az érdeklődők, addigra nyolc ember megtekintette a lakást. Az én feladatom abban a pillanatban véget ért volna, hogy valaki elutalja a foglalót, nem is értettem, hogy este hatkor miért mutogatom még mindig az ingatlant, mikor rengetegen jelezték, hogy szeretnék kivenni.

Ferenc ezt követően felhívta az egyik barátját, aki szintén pályázott az albérletre. Ő azt mondta, hogy délután kettőkor elutalta a kauciót, ekkor már gyanús lett neki a helyzet, azt követően, hogy Kálmán végül a munkaszerződésével és a próbanapért járó bérével sem jelent meg az este folyamán már tudta, hogy valami nincs rendben.

Egyetlen dologban nem hazudtak: Airbnb-s lakásról volt szó

Az átvert ingatlanos másnap visszatért a lakáshoz, ahol időközben leszerelték az Airbnb-s kulcsos dobozt, így az ingatlanba bejutni már nem tudott. A szomszédoktól megtudta ki a valódi tulaj, majd rögtön felhívta őt. Mint kiderült az illetőnek fogalma sem volt arról, hogy a lakását kiadás céljából mutogatják, az ott élők szóltak neki, hogy ki-be járkáltak az otthonában. A csalók nem különösebben féltek a lebukástól, egy fiatal lánnyal, Ferenc "utódjával", akit valószínűleg szintén próbanapra "alkalmaztak" még másnap is megpróbálták kiadni az ingatlant.

A megvezetett tulaj elmondta, hogy ő egyetlen személynek adta ki az ingatlanját kilenc napra, az illető pedig arra hivatkozva vette ki, hogy koronavírus-fertőzés miatt másképp nem tudja megoldani az elszeparálását szeretteitől.

Mindebből jól látszik, hogy a Kálmán, Tamás és András néven futó "bérleti bűnözők" az utolsó cseppet is kisajtolták a koronavírus-járvány kínálta online lehetőségekből, a károsultaknak külön létrehozott Facebook-oldalán időközben olyan sértettek is megjelentek, akiket szintén ezzel a módszerrel már hónapokkal ezelőtt átvertek, ami azt jelenti, hogy a tettesek eddig minden következmény nélkül, zavartalanul folytatták tevékenységüket az internet mögé bújva. A pórul járt lakáskeresők hozzátették, hogy sokkal többen lehetnek, mint amire elsőre számítottak, ugyanis folyamatosan jelentkeznek a felhívásukra. A társaság modellje eddig olyan jól működött, hogy állítólag már közel 6 millió forintnyi összeget sikerült a kicsalniuk az albérletkeresők zsebéből - mondták a károsultak.

Már a rendőrség is nyomoz az ügyben

A BRFK-tól megtudtuk, hogy az esettel kapcsolatban a VII. kerületi Rendőrkapitányságra 2020. december 4-én írásban több feljelentés is érkezett, melyek alapján a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság kisebb értékre üzletszerűen elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.