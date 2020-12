A BKK továbbra sem érti a kormányhivatal közleményét az elmaradt járatsűrítésről

Tekintettel arra, hogy 2020. november 16-ától, hétfőtől a létező legnagyobb kapacitással járnak a BKK járatai, a társaság személyes egyeztetést kezdeményez a kormányhivatallal a hetek óta húzódó járatsűrítési ügyben. A kormányhivatal – immáron negyedszer – ismét visszautasította a BKK sűrítési tervét. A társaság továbbra is értetlenül áll az elutasító határozat láttán. A jelenleginél több jármű már fizikálisan sem áll rendelkezésre - írja a társaság közleményében.

Majd azzal folytatja, hogy a BKK a jogtalan vádak miatt személyes egyeztetést kezdeményez a kormányhivatallal, hogy végre pont kerüljön a járatsűrítési ügy végére. Ahogy a társaság már több közleményében is leszögezte: nem igaz, hogy nem hajtotta végre a Magyar Kormány járatsűrítésre vonatkozó döntését, és hogy nem adott át ezzel kapcsolatban dokumentációt a kormányhivatalnak.

Arra is emlékeztetnek, hogy a két lépésben, szeptemberben és novemberben bevezetett járatsűrítésekkel minden létező és hadra fogható fővárosi járművet forgalomba állítottak a BKK és a fővárosi közlekedési szolgáltatók. A gyakorlatban rendelkezésre álló maximális járműszám maximális kihasználásával, a jelenlegi helyzetben bevethető összes járművezető foglalkoztatásával a közlekedési cégek elérték a plafont. A járatsűrítést a BKK éppen a legnagyobb kihasználtságú gerincvonalakon hajtotta végre. Az M3 és az M4 metró, az 1-es, a 4-es, a 6-os villamos, a budai fonódó villamoshálózat vonalain.

Közleményüket azzal zárják, hogy Ugyan a novemberi járványügyi szigorítások óta városszerte ismét csökken a járatok kihasználtsága, a Fővárosi Önkormányzat, a BKK és a szolgáltatók számára továbbra is az a legfontosabb, hogy biztonságosan lehessen utazni Budapesten. Ennek érdekében természetesen együttműködik a járatsűrítésekről ismét félrevezető információkat kijelentő Fővárosi Kormányhivatallal is. A BKK személyes egyeztetésre hívja a Fővárosi Kormányhivatalt a kérdés tisztázására, és továbbra is együttműködik a járatsűrítés ügyében is.