Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján elárulta, hogy beengedhetünk-e kéményseprőket

Hétfő reggel ismét összeült az operatív törzs, s Orbán Viktor jelenlétében arról döntöttek, milyen átmeneti korlátozások lesznek érvényben az ünnepek idején.

Az operatív törzs hétfői, online sajtótájékoztatóján pedig György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára ismertette a kéthetes ágazati tesztelési folyamat második hetének eredményeit. Mint elmondta, 1077 mintavevő csapat járta az országot, egy-egy csoport két főből állt, 812 mintavevő csapatban az egyik tag egyetemista, a másik pedig sofőr volt.

Közölte, 117 koronavírus-pozitív bölcsődei dolgozót találtak az elmúlt héten, 697 óvodait, s 1542 iskolait. Az első héten 2,44, a második héten 1,98 százalékban találtak pozitív eseteket az általános szűrések során. Az iskolai tesztelési adatokat elemezve pedig úgy döntöttek, ezen a héten a területi közigazgatási dolgozók közül az ügyfélkapcsolatiakat tesztelik elsőként. A tesztelés továbbra is önkéntes, illetve ingyenes.

Müller Cecília elmondta,

a karácsonyi korlátozásokkal kapcsolatban Orbán Viktor a hétfői napon tesz bejelentést.

A tisztifőorvos közölte továbbá, az egészségügy mostanra rendkívül nehéz helyzetbe került a küzdelmet illetően, megoldást pedig csak a vakcina jelenthet. Ajánlotta a vakcinainfo.gov.hu portált is, ahol koronavírus-védőoltásra lehet majd jelentkezni, valamint az oldal információkkal is szolgálni fog, illetve a 60 évnél idősebbek a portál legfontosabb üzeneteit levélben is megkapják válaszborítékkal együtt.

Müller Cecília kifejtette, oltást először a védekezésben részt vevők és a krónikus betegek kaphatnak, "addig is tartsuk meg az egészségünket, amennyire csak lehetséges".

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese ismertette, eddig összesen 11 602 maszktalan személlyel szemben intézkedtek. Az elmúlt hétvégén 768 embert. A kijárási tilalmat és a csoportosulás szabályait 1365-en szegték meg, 4-en a kutyasétáltatás szabályait nem tartották be, továbbá 492 büntetőeljárást indítottak, 98 gyanúsítottat hallgattak ki.

Újságírói kérdésre, miszerint mi történik akkor, ha valaki forgalmi okból nem ér haza 20 óráig, közölték, a rend őrei ilyen esetben nem szankcionálnak.

Arra a kérdésre, hogy be lehet-e engedni a kéményseprőt a lakásba, elmondták, az ő tevékenységük nagyon fontos: munkájuk elvégzésekor viseljenek maszkot, mi pedig igyekezzünk elkerülni mindenféle személyes kapcsolatot. A kéményseprő távozása után szellőztessünk!