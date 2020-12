Már le is mondott a román Orban

Bejelentette lemondását hétfőn Ludovic Orban román miniszterelnök, miután az általa vezetett jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elvesztette a választásokat az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) szemben. Nem sokkal a bejelentés után Klaus Iohannis elnök felmentette Ludovic Orbant a kormányfői tisztségből, és Nicolae Ciuca védelmi minisztert nevezte ki ügyvivő miniszterelnökké.

Orban azt mondta: nem ragaszkodik semmilyen tisztséghez, lemondásával utat akar nyitni egy jobbközép kormánykoalíció megalakítása előtt. Kifejtette: az a célja, hogy egy PSD nélküli kormánytöbbség alakuljon, amely egyértelműen támogatja Románia euroatlanti elkötelezettségét és képes felhasználni minden, Románia rendelkezésére álló eszközt a polgárok életminőségének javítása érdekében. Kifejezte meggyőződését, hogy a koalíciós kormány vezetőjét is a PNL adja majd.

A tavaly óta kisebbségben kormányzó PNL, amelyet a közvélemény-kutatások egész évben a parlamenti választások biztos győztesének jósoltak, vasárnap a voksok mintegy 25 százalékát szerezte meg, a választásokat pedig a PSD nyerte meg 30 százalékot megközelítő eredménnyel.

Tavaly, amikor a PNL jelöltjeként második mandátumért induló Klaus Iohannis államfőt kétharmados többséggel választották újra tisztségébe, a PNL-nek még 45 százalék feletti győzelmet jósoltak a közvélemény-kutatások. A Ludovic Orban PNL-elnök vezette kisebbségi kormány és Klaus Iohannis államfő azonban hiába próbálta előrehozott választásokkal parlamenti mandátumokra váltani a PNL történelmi népszerűségét, a baloldali parlamenti többség megakadályozta a törvényhozás feloszlatását, és a koronavírus-járvány idején nagyrészt válságkezelésre korlátozódó egyéves kormányzás népszerűtlen intézkedései során elolvadt a PNL előnye, miközben a PSD ellenzékben megerősödött.

Klaus Iohannis hétfőn úgy értékelte: egy jobbközép kormánykoalíció megalakulása körvonalazódik, miután a PNL és az időközben a liberális PLUS-szal összeolvadt Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) növelte támogatottságát a legutóbbi parlamenti választások óta, miközben a PSD „drámaian” meggyengült.

Iohannis nem említette a voksok mintegy 6 százalékát összesítő Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ), amely Dacian Ciolos, a PLUS elnöke szerint „megkerülhetetlen” tényező egy kormánytöbbség kialakításánál.

Az államfő várhatóan a választások hivatalos végeredményének közzététele után hívja kormányalakítási egyeztetésre a parlamenti pártokat.

Maradhat kormánypárt az RMDSZ, de parlamenti párt lett a szélsőséges AUR Nem kitűnő, de az RMDSZ 6 százalékos eredménye azért jól szereplésnek számít. - mondta az Alfahírnek a román belpolitika szakértője, Barabás T. János. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ismét koalíciós partnere lesz a kormányt alakító két jobboldali pártnak, a Nemzeti Liberális pártnak és a Mentsük meg Romániát pártnak.

A PSD elnöke szerint korai Orban távozása

A vasárnapi választásokon nyertes román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke megbocsáthatatlan felelőtlenségnek tartja Ludovic Orban jobboldali miniszterelnök lemondását. Marcel Ciolacu PSD-elnök a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy most is úgy gondolja, ahogy a választások estéjén mondta: Ludovic Orbannak mennie kell a kormánypalotából, de nem most, hanem akkor, amikor átadja a kormányzást a választások után hivatalba lépő miniszterelnöknek.

A baloldali politikus azért tartotta felelőtlenségnek Ludovic Orban lemondását, mert ezután ügyvivő kormánya lesz Romániának, amely nem hozhat sürgősségi kormányrendeleteket, márpedig a koronavírus-járvány olyan helyzeteket idézhet elő, amelyekben szükség van ilyenek meghozatalára.

Kijelentette: pártja Alexandru Rafila virológus orvost javasolja a miniszterelnöki tisztségre, aki az Egészségügyi Világszervezetben (WHO) képviseli Romániát. Rafila szakértőként rendkívül sokat szerepelt a romániai televíziókban a járvány megjelenése óta, és a PSD jelöltlistáját erősítette a parlamenti választásokon.

Dacian Ciolos, a Romániában jobboldalinak tekintett USR-PLUS társelnöke a hírtelevíziónak úgy értékelte, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányát vezető Ludovic Orban lemondása megnyitja az utat afelé, hogy Klaus Iohannis államfő a pártokkal folytatandó egyeztetések után ne Orbant, hanem egy más miniszterelnök-jelöltet nevezzen meg, aki jobboldali kormányt alakít. Emlékeztetett rá, hogy pártja őt jelölte a miniszterelnöki tisztségre, és ha az elnök az ő személyét jelöli meg, vállalja a kormányalakítás feladatát.

Ciolos azt tartotta fontosnak, hogy Romániának olyan miniszterelnöke legyen, aki kész reformokat bevezetni az ország modernizálása érdekében. Megjegyezte: a kormányprogramban benne kell lenniük azoknak a vállalásoknak, amelyeket az USR-PLUS a választási kampányban tett. A politikus azt is megjegyezte: fontosabb az, hogy jól induljon el a jobboldali kormányzás, minthogy gyorsan alakuljon meg az új kormány.

(MTI)