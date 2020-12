Fake news volt, hogy meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízét

A délelőtti órákban kelt szárnyra az a hír, hogy egy kárpátaljai facebook-oldal szerint fiatalok egy csoportja ciánnal akarta megmérgezni a kárpátaljai, Beregszász ivóvízhálózatát.

Az oldal még azt is tudni vélte, hogy az ukrán elhárításnak sikerült feltörnie a titkos csatornájukat, amely szerint meg akarták tisztítani Beregszászt a magyaroktól. Nos, ez már csak azért is hülye ötlet lett volna, mert a magyar lakosság aránya már 50 százalék alatt van, így ez az "akció" az ukrán lakosságot is súlyosan érintette volna.

Később aztán kiderült, hogy az egész csupán álhír volt, ugyanis Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Adminisztráció vezetője a Facebookon kommentálva cáfolta a hírt azzal, hogy

"fék információ".

A hírt egyébként a magyar sajtó egy része is lehozta, így az Index, az Origo és a Blikk is.

Azt egyelőre mi sem értjük, hogy a hír kitalálójának miért érdeke az, hogy összeugrassza a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarokat az ukránokkal.