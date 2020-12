Honvédelmi bizottság: jelenleg 93 kórházban mintegy 1100 katona segít

A Honvédelmi bizottság keddi ülésén Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta, a magyar honvédség határőrizeti feladatait közreműködőként látja el a Belügyminisztérium igénye alapján. Kifejtette, a déli országokból érkező kihívások, mint az illegális bevándorlás, prioritást élveznek a keleti fenyegetettséggel szemben, az érdek a két fenyegetettség közötti rendszer egyensúlyának megőrzése.

Közölte, a kihívásokra és fenyegetésekre reagálva döntött úgy Magyarország kormánya, hogy a jelenlévő próbatételeket kezelni képes, új magyar honvédséget kell kialakítani korszerű technikai eszközökkel, valamint azok kezelésére kiválóan kiképzett és felkészített katonákkal. Átfogó honvédelmi és haderő fejlesztési programot indítottak el ennek fényében, melynek két fő pillére az ember és a haderő technikai eszközök.

A két pillérről

A magyar honvédség létszámviszonyáról a miniszter elmondta, növekvő tendenciát mutat: ez mintegy 650 fős hivatásos és szerződéses, valamint közel 900 fős önkéntes tartalékos katonai létszámbővülést jelent. Benkő kitért arra is, bővítették a katonák életpálya modelljét, s megkezdték annak kiterjesztését az aktív szolgálati idejüket töltő katonákon túl a pályára készülők és a nyugállományú katonákra vonatkoztatva is.

A haderő kapcsán elmondható, 2019-ben négy darab H145M könnyű, többcélú helikopter leszállítása történt meg, napjainkban pedig már tizenhárom könnyű helikopter van a rendszerben, s december 8-án indult el a következő három. Négy darab MI-24-es harci helikopter felújítását fejezték be tavaly, így ma már nyolc darab modernizált eszköz áll rendelkezésre. Több mint 14 ezer kézifegyvert és tartozékait adták át a katonáknak, illetve többek között idén további nyolcvannyolc darab páncéltörő fegyverzetet is beszereztek.

Kérdések és válaszok

A miniszter beszámolóját követően Lukács László György jobbikos képviselő arra volt kíváncsi, a magyar fiatalokat mennyire vonzza a honvédség, volt-e ezzel kapcsolatban felmérés, s van-e hosszú távú terv arra, hogy őket megszólítsák, hiszen sokaknak kiugrási lehetőség is lehetne. Az önkéntes tartalékosok számának bővülése kapcsán megkérdezte, van-e valamilyen előrejelzés, elvárt szám a 2021-es esztendőre. Továbbá azt is szerette volna megtudni, 2019-ben hányan jelentkeztek önkéntes tartalékos katonának, s mennyien fejezték be a kiképzést, illetve milyen terveik vannak a külföldi missziókkal. Lukács az atrocitások iránt is érdeklődött amellett, hogy kíváncsi volt rá, az állomány hány százaléka koronavírus fertőzött. S megkérdezte azt is, mikor fognak az Állami Számvevőszék gazdálkodási követelményeinek megfelelően cselekedni a Honvéd Kórház esetében.

A miniszter által említett "korrekt tájékoztatással" Vadai Ágnes (DK) alelnök és Harangozó Tamás (MSZP) nem értett egyet, különösen a honvédelmi beszerzéseket érintően. Vadai Ágnes szerint 2010 óta a Magyar Honvédség működésében három korszak volt, ebben a 2018 óta tartót a "brutális titkolózás" időszakának nevezte az MTI beszámolója alapján.

Az ülést levezető Simon Miklós (Fidesz) alelnök erre reagálva azt mondta: 2002 és 2010 között volt "a szervezett leépítés" időszaka. Az ellenzéki kritikákra válaszul úgy fogalmazott, "nem ártana egy kis önkritika gyakorlása", különösen annak, aki "aktív részese" volt ennek az időszaknak.

Benkő Tibor is visszautalt a 2010 előtti helyzetre, mondván: 2010 előtt semmilyen beszerzés nem történt. A "totális titkolózás" kapcsán pedig példaként említette: amikor egyeztetésre hívta a pártokat, ellenzéki képviselők nem mentek el.

Vadai Ágnes és Harangozó Tamás is kérdezett a vértesszőlősi siklóernyős-baleset halállal végződött mentési ügyéről. Benkő Tibor azt mondta: sajnálják a történteket, a családnak részvétét fejezte ki. A vizsgálat, az ügyészségi eljárás folyamatban van - közölte.

A miniszter kiemelte: a katonákat nem érte atrocitás, több esetben - tűzből mentésnél, életmentésnél - segíteni tudtak civileknek.

A fideszes Bartos Mónika a járvány elleni védekezésben részt vevő katonákról kérdezett. Válaszában Benkő ismertette: jelenleg 93 kórházban mintegy 1100 katona segít. Emellett a katonák a fertőtlenítési feladatokat is végzik és nagyobb számban vannak jelen a közterületeken is. Azt is elmondta: a közelmúltban egy honvédelmi alkalmazott meghalt, egy zenész katona pedig lélegeztetőgépen van a koronavírus miatt.

A honvédelmi miniszter több mint 3 órás meghallgatása során többször alakult ki - nem egyszer indulatos - vita ellenzéki képviselők és a miniszter, illetve kormánypárti képviselők között is.