Ingatlanspekuláció állhat a Tisza-parti település lezüllesztése mögött

A Fidesz egyik volt miniszterét szokták errefelé látni mostanában a strómanjai vagy a táskás embere társaságában. Ők vásárolták fel kilóra a falut az utóbbi néhány évben

- mondta Sére Ferenc, a mindössze 18 lelkes Kistiszahát lakója a szabadeuropa.hu riportjában.

Az említett egykori miniszter pedig a falubeliek szerint vélhetően nem más, mint Seszták Miklós, aki 2014-ben lett kinevezve fejlesztési miniszternek és ezt megelőzően 2010 és 2018 között a Fidesz színeiben volt a térség országgyűlési képviselője.

Felmerül ezért a kérdés, hogy az egykor szebb napokat is látott, de mostanra teljesen elhagyatott, néhány romos vagy már összeomlott házakból álló Szabolcs-megyei településen, miért éri meg a maradék ingatlant aprópénzért felvásárolni például Seszták Miklós megbízottjának?

Én is olvastam a riportot, láttam, hogy megjelentek fényképek is Kistiszahátról, de ami nem látszik, hogy a falu melletti töltés mentén, egy körülbelül 3 kilométeres holtág van. Ez tulajdonképpen egy kis tó ezért már korábban felmerült, hogy turizmust fellendítő beruházások lehetnek majd ezen a környéken. Végül is szép hely ez éppen a Tisza partján és az itteni tanyavilágnak is megvan a hangulata és a közelben több hasonló tó is van

- mondta az Alfahírnek Tóth Viktor, a Jobbik megyei képviselője.

Szerinte a felvásárlások mögött spekuláció állhat és csak arra várnak, hogy az utolsó falubeli is elköltözzön.

Nemrég hívták fel a figyelmemet arra, hogy az előkészületek után megkezdődött a Felső-tiszai víziturisztikai fejlesztési terv amely egyébként része a Széchenyi 2020 programnak is

- mondta Tóth Viktor.

A szabadeuropa.hu összeállításában felidézik, hogy Kistiszahát települést 40 éve még több mint 300-an lakták. Volt iskola, könyvtár, állattenyésztés és földművelés, a Jármi birtok részeként pedig még kastély is állt a falu határában. A '90-es évek óta azonban már eltűnt az uradalmi birtok a muzeális értékű kastéllyal együtt. Felszámolták a bolgár kertészet borsófejtő üzemét, aztán a bolgár kertészetet is. Megszűnt a szarvasmarha és a sertéstelep, a több száz négyzetméteres dohánypajtákat pedig elbontották, mint ahogy a kisvasút sínjeit is felszedte az állam. Külön érdekesség, hogy később ennek a kisvasútnak a szerelvénye került végül Felcsútra...

Egy másik riport arról számol be, hogy egykoron még Horthv Miklós kormányzó is többször járt Kistiszaháton, majd évtizedekkel később Fidel Castro is megtekintette a Tisza-parti akkor még hangulatos falut.