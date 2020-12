Az MSZP kérte a diplomata útlevelet a cigicsempészettel lebukott ex szocialista politikusnak

Ahogy az várható volt, a kormányzat lecsapott a szocialisták újabb magaslabdájára (Korózs Lajos videója után), és a külügyi államtitkár, Menczer Tamás már "baloldali cigarettacsempészetről" írt a Facebook-oldalán.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Legény Zsolt, az MSZP korábbi országgyűlési képviselője, akkor még a párt Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának elnöke Ukrajnában cigicsempészkedés közben bukott le diplomata útlevéllel a zsebében. Azóta Legény lemondott minden párttisztségéről is, és kilépett az MSZP-ből is, és bukta a diplomata útlevelét is.

Menczer Tamás ehhez annyit tett hozzá, hogy Legény Zsolt az MSZP kérésére kapott diplomata útlevelet, mert - az indoklás szerint - a párt külügyi kapcsolatait szakértőként segíti. A diplomata útlevelet nem tekintjük politikai kérdésnek, ezért a kérést teljesítettük - írta a politikus, hozzátéve: természetesen az útlevelet tegnap azonnali hatállyal visszavontuk.

"Azt, hogy a cigarettacsempészet mennyiben segíti a baloldal “külügyi kapcsolatait”, nem pontosan értem..."

- fűzte még hozzá.