noÁr: "Senki szemébe nem tudnék belenézni, ha nem vállalnám fel, hogy ezekbe az ügyekbe beleállok"

Azt látjuk, mindig hatalmas energia árad belőled, de mégis: el tud fáradni egy aktivista? Van, hogy neked is sötétebb egy-egy nap?

Annak, hogy amiért küzdök, nincs értelme, sosem éreztem. Rossz napok azonban sokszor előfordulnak, leginkább akkor, amikor összesűrűsödik a fejem fölött minden. Például hétfőn hajnali 5-kor felkelek, mert eszembe jut egy rím, leírom, aztán ránézek a telefonomra és látom, hogy érkezett egy gyűlölködő komment. Arra megpróbálni intelligensen válaszolni, elmaradt e-maileket küldeni a támogatóknak. Na meg jó lenne elmenni mozogni is, ami lételemem, közben jön egy hír, amire reflektálni kell, mert például egy ember azt mondta, hogy Európa Soros György gázkamrája. És ennek tetejébe jön a kérdés, hogy hol van a magánéletem? Az összetorlódott ügyek nagyon meg tudják nehezíteni a napokat. Sokszor érzem úgy, mindent egyedül kell csinálnom, mert ha nem én teszem, nem lesz jó. Néha van ebben igazság, azonban sokszor pont azért nem lesz jó valami, mert csak én akarom csinálni. Ezt még tanulnom kell.

És milyen terveket tartogat a belátható jövő?

Szeretnék leültetni különböző véleményű embereket, leginkább fiatalokat egy asztalhoz egy stúdióban, a felvételeket pedig élőben lehetne követni: lássuk meg, mi van benne! Három szám is van a fejemben: az egyik az identitás kérdéskörét feszegetné, azt, hogy mit jelent 2020-ban magyarnak lenni. A klíma- és ökológiai védelem mindig benne van a repertoáromba, illetve szeretnék egy számot a politikáról is. Ezek egyébként nem csak dalok: ügyek, amelyeknek eszköze a szám, a klip, de eszköze lesz a beszélgetés, a podcast, egy akció, amiben részt lehet venni. Tervezek egy noÁr koncertet is, majd elindulni egy turnéra.